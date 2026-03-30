5 atitudes que homens pensam que atraem na conquista, mas afastam

Exconfiança é uma qualidade valorizada, mas existe uma linha tênue que a separa da arrogância - (crédito: Reprodução/Freepik)

Muitos homens acreditam que certas atitudes são infalíveis na hora da conquista, mas um comportamento mais performático pode, na verdade, gerar o efeito contrário. Essa percepção de que o outro está atuando em vez de interagir de forma genuína é um dos principais fatores que minam a conexão inicial.

O problema vai além de apenas contar vantagem: envolve uma série de hábitos que, embora possam parecer atraentes na teoria, na prática funcionam como um repelente.

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Comportamentos que geram o efeito contrário

1. Excesso de autoconfiança que vira arrogância

Confiança é uma qualidade valorizada, mas existe uma linha tênue que a separa da arrogância. Quando um homem desvaloriza as opiniões alheias, interrompe constantemente ou age como se fosse o dono da verdade, o que era para ser charme se transforma em prepotência. A atração inicial desaparece e dá lugar a um sentimento de desconforto.

2. Ostentação de bens materiais

Falar o tempo todo sobre o carro caro, o relógio de marca ou o salário pode passar a mensagem de que o valor da pessoa está atrelado apenas ao que ela possui. Em vez de transmitir uma imagem de estabilidade e sucesso, a ostentação constante pode soar como insegurança e materialismo excessivo, afastando quem busca uma conexão real.

3. Monopolizar a conversa

Um encontro é uma troca, não um monólogo. Homens que falam apenas sobre si, suas conquistas e seus interesses, sem demonstrar curiosidade genuína pela outra pessoa, criam uma dinâmica cansativa. A falta de espaço para o diálogo sinaliza desinteresse e egocentrismo, duas características pouco atraentes em qualquer relacionamento.

4. "Elogios" que diminuem

Técnicas que envolvem falsos elogios ou críticas sutis para desestabilizar a outra pessoa são facilmente percebidas como manipulação. Comentários como “você é bonita para uma pessoa do seu estilo” não criam atração, mas sim desconfiança e irritação. A sinceridade é sempre mais eficaz do que jogos emocionais.

5. Ciúme disfarçado de cuidado

Controlar com quem a pessoa conversa ou questionar suas saídas não é sinal de afeto, mas de possessividade. Atitudes que tentam limitar a liberdade do outro, mesmo que disfarçadas de preocupação, são um grande alerta de um comportamento tóxico. A confiança é a base para qualquer relação saudável começar a se desenvolver.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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