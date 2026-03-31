Cachorro sente cócegas? Descubra

Assim como acontece com os humanos, os cachorros também podem sentir cócegas. Isso ocorre porque eles possuem diversas terminações nervosas espalhadas pelo corpo, responsáveis por captar estímulos sensoriais, como o toque leve ou repetitivo.

Em algumas regiões, como barriga, patas ou laterais, essa sensibilidade é ainda maior. Dessa maneira, eles podem reagir com movimentos involuntários, espasmos ou até comportamentos que lembram risadas, embora não sejam exatamente iguais às humanas.

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Esse reflexo acontece sem controle consciente, como uma resposta de defesa. É por isso que muitos cães pedalam com as patas ao serem coçados. Esse comportamento não significa necessariamente que o animal está se divertindo, mas que houve um estímulo nervoso.

Outras áreas sensíveis além da barriga

Embora a barriga seja a mais conhecida, outras partes do corpo também podem provocar reações semelhantes às cócegas, como as patas, as axilas, o pescoço, a base da cauda e atrás das orelhas. Isso ocorre porque essas áreas concentram mais receptores nervosos ou são naturalmente mais vulneráveis. Além disso, cada cão pode ter pontos mais sensíveis, e isso varia de acordo com fatores como idade, raça e histórico de experiências.

O movimento causado pelas cócegas nem sempre indica que o cachorro está gostando (Imagem: Yury Nikolaev | Shutterstock)

Nem todos os cães gostam da sensação

Apesar de parecer engraçado, o movimento causado pelas cócegas nem sempre indica que o cachorro está gostando. Em muitos casos, trata-se apenas de um reflexo físico. Alguns cães podem até se incomodar com esse tipo de estímulo, principalmente se for repetitivo ou intenso. Sinais como tentar se afastar, rosnar ou ficar rígido indicam desconforto.

Isso porque, assim como os humanos, cada cachorro tem uma sensibilidade diferente ao toque. Enquanto alguns podem parecer relaxados ou até se divertir com determinados estímulos, outros podem se incomodar ou tentar se afastar. É importante respeitar esses sinais e não insistir em brincadeiras que envolvam cócegas, especialmente se o animal demonstrar sinais de estresse.

Pode ser um momento de conexão, se feito com cuidado

Quando o cachorro se sente confortável, o toque pode se transformar em um momento positivo de interação. Carinhos leves em áreas que o animal aprecia ajudam a fortalecer o vínculo entre tutor e pet. No entanto, é importante diferenciar carícias de estímulos que provocam cócegas intensas. O ideal é observar as reações do cachorro e manter apenas os toques que geram relaxamento e bem-estar, evitando exageros.