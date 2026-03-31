Baralho cigano: veja as previsões de abril de 2026 para os 12 signos

Abril se apresenta como um mês de revelações internas e alinhamentos profundos. O baralho cigano indica processos de entendimento, trazendo à tona situações que precisarão ser observadas com mais maturidade e clareza. Será um ciclo em que emoções, relações e escolhas ganharão novos contornos, conduzindo cada signo a um reposicionamento mais alinhado com sua própria essência.

Ao longo do mês, mudanças poderão ocorrer de forma gradual, revelando caminhos antes pouco percebidos. Mais do que agir impulsivamente, abril incentivará a escuta interna e a leitura atenta dos sinais ao redor. Quem se permitir viver esse fluxo com atenção e verdade encontrará direção, equilíbrio e oportunidades de evolução.

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Abaixo, a bruxa e astróloga Tânia Gori revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos. Confira!

Áries – cartas: O Chicote, O Coração e O Sol

Para o ariano, será um mês de intensidade emocional, cura e renovação interior (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Abril começará o(a) provocando. A carta O Chicote revela tensões internas, conflitos emocionais ou padrões repetitivos que insistirão em se manifestar. Poderá ser uma fase de irritação, impaciência ou até autocobrança excessiva. Mas nada disso virá para o(a) punir, virá para mostrar onde você ainda reage no automático.

A carta O Coração entra como um portal de cura, trazendo consciência emocional, reconexão com sentimentos verdadeiros e até a possibilidade de reconciliações. O Sol encerra o mês com clareza, vitalidade e sucesso. Ou seja, você atravessará um campo de tensão para renascer com mais força e verdade. Abril te ensinará que sentir não é fraqueza é poder direcionado.

Touro – cartas: A Árvore, O Jardim e A Aliança

Para o taurino, será um período de crescimento consistente, conexões e estabilidade (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Abril se apresentará como um mês de crescimento sólido e sustentado. A carta A Árvore mostra que você estará em um processo de fortalecimento, físico, emocional ou espiritual, e isso não acontecerá de forma imediata, mas constante. O Jardim amplia suas conexões, trazendo encontros, convites, trocas e visibilidade. Você poderá se perceber mais aberto(a) ao mundo e às pessoas.

A carta A Aliança vem consolidando tudo isso, indicando compromissos, parcerias ou vínculos que se tornarão mais firmes. Este será um mês de construção de base. Nada aqui será superficial, tudo terá raiz. O que você cultivar com presença agora se tornará permanente no futuro.

Gêmeos – cartas: Os Pássaros, O Caminho e O Livro

Para o geminiano, será um mês de reflexões, escolhas importantes e necessidade de pausa (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Você iniciará o mês com a mente acelerada. A carta Os Pássaros fala de excesso de pensamentos, conversas e até certa ansiedade. Você poderá se ver diante de muitas possibilidades ao mesmo tempo, o que gerará dúvida.

O Caminho mostra que decisões precisarão ser tomadas, e não haverá como fugir disso. Porém, a carta O Livro revela que nem tudo estará claro. Haverá informações ocultas, aprendizados em andamento e respostas que ainda não terão se mostrado completamente. Abril pedirá pausa antes da escolha. Nem toda decisão precisará ser imediata, algumas precisarão ser sentidas.

Câncer – cartas: A Lua, A Casa e A Criança

Para o canceriano, será um período de sensibilidade, acolhimento e novos começos emocionais (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Em abril, você mergulhará profundamente no seu emocional. A carta A Lua amplia sua sensibilidade, sua intuição e possíveis oscilações emocionais. A Casa traz foco para o lar, a família e a base emocional, aquilo que te sustentará.

A carta A Criança indica um recomeço: uma nova forma de sentir, mais leve, mais pura e mais conectada com sua essência. Este mês poderá trazer curas ligadas ao passado, à infância ou à forma como você se protege emocionalmente. Você será convidada(o) a se acolher como nunca antes.

Leão – cartas: A Torre, O Cavaleiro e O Buquê

Para o leonino, será um mês de recolhimento seguido por novidades e surpresas positivas (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Abril começará com um movimento de recolhimento. A carta A Torre pode indicar isolamento, introspecção ou a necessidade de se reorganizar internamente. Mas esse estado não durará. O Cavaleiro chega trazendo novidades rápidas, convites, notícias e movimentos. A carta O Buquê fecha o ciclo com alegria, reconhecimento e boas surpresas. O que parecia estagnação era apenas preparação. O mês te mostrará que a vida ainda tem presentes guardados para você.

Virgem – cartas: A Raposa, O Livro e A Estrela

Para o virginiano, será um período de atenção, intuição fortalecida e revelações importantes (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

A carta A Raposa pede atenção. Poderão surgir situações confusas, mal interpretadas ou até pessoas agindo com segundas intenções. Também pode indicar autossabotagem ou excesso de controle. O Livro mostra que haverá algo oculto, uma verdade que ainda não terá sido totalmente revelada.

A carta A Estrela surge como guia espiritual, trazendo clareza, proteção e direção. Abril te convidará a confiar mais na sua intuição do que na necessidade de controle. A verdade sempre encontrará um caminho para se revelar.

Libra – cartas: O Coração, O Anel e O Sol

Para o libriano, será um mês de amor, conexões profundas e felicidade nas relações (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Abril abrirá o campo do amor com força. A carta O Coração traz sentimentos verdadeiros, O Anel fala de compromisso, conexão e continuidade, e O Sol confirma felicidade, sucesso e realização. Poderá ser um mês marcante para relações, sejam novas ou existentes. Haverá crescimento afetivo, alinhamento e alegria. O amor, quando vivido com verdade, se torna caminho de expansão.

Escorpião – cartas: O Caixão, A Foice e Os Lírios

Para o escorpiano, será um período de encerramentos, libertação e busca por equilíbrio (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Abril será um mês de transformação profunda. A carta O Caixão representa encerramentos inevitáveis, A Foice traz cortes rápidos e necessários, e Os Lírios traz paz após esse processo. Poderá ser um período de desapego, de deixar para trás situações, pessoas ou padrões. Nem todo fim será dor, alguns serão libertação. E você será guiado(a) a um estado de maior tranquilidade e equilíbrio.

Sagitário – cartas: O Cavaleiro, O Navio e O Mundo

Para o sagitariano, será um mês de movimento, expansão e novas oportunidades (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Movimento será a palavra do seu mês. A carta O Cavaleiro traz novidades e impulsos, O Navio fala de expansão, viagens e novos horizontes, e O Mundo amplia tudo isso, indicando crescimento e realização. Abril te convidará a sair da zona de conforto. O novo não apenas te chamará, ele te esperará.

Capricórnio – cartas: O Urso, A Torre e A Chave

Para o capricorniano, será um período de força, soluções e conquistas importantes (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Você entrará em abril com força e senso de responsabilidade. A carta O Urso representa poder e liderança, A Torre trará estrutura e organização, e A Chave indica solução e desbloqueio. Algo importante se resolverá. Você assumirá seu lugar com mais segurança e clareza. O mês te colocará diante do seu próprio poder e pedirá que você o utilize com consciência.

Aquário – cartas: A Estrela, Os Pássaros e A Carta

Para o aquariano, será um mês de comunicação, revelações e mensagens significativas (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

A carta A Estrela abre o mês com conexão espiritual, inspiração e alinhamento. Os Pássaros traz movimento na comunicação, trocas e possíveis inquietações. A Carta indica mensagens, notícias ou revelações importantes. Abril falará de comunicação com propósito. Você deverá prestar atenção no que chegar, pois palavras também serão sinais.

Peixes – cartas: A Lua, Os Peixes e O Sol

Para o pisciano, será um mês de abundância, intuição e realização em diferentes áreas (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Um fluxo poderoso se abrirá para você. A carta A Lua ativa sua intuição, Os Peixes traz prosperidade, abundância e movimento financeiro, e O Sol ilumina tudo com sucesso e realização. Abril te favorecerá em todos os níveis. Quando você confiar na sua sensibilidade, acessará caminhos de abundância e expansão.

Mensagem final do mês

Abril não será sobre controle, mas sobre consciência. Não será sobre prever, mas sobre escolher. Quando você escolhe com verdade, o caminho se ilumina.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.