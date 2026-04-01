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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

A quarta-feira trará esperança, crescimento e oportunidades aos nativos (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quarta-feira trará esperança, crescimento e oportunidades aos nativos (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira abrirá o mês de abril com uma energia de sensibilidade, novos impulsos e necessidade de clareza emocional. Algumas cartas indicam dúvidas e confusões internas, enquanto outras trazem esperança, crescimento e oportunidades. O dia pedirá conexão com a intuição, mas também atenção às ilusões.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 8 de Espadas

Ilustração do signo de áries com estrelas em um fundo bege
O ariano deverá ter cuidado com pensamentos limitantes (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Cuidado com pensamentos limitantes. Você poderá se sentir presa(o) a uma situação, mas a carta “8 de Espadas” mostra que haverá mais liberdade do que parece. Questione seus medos.

Touro 5 de Espadas

Ilustração do signo de touro com estrelas em um fundo bege
O taurino deverá evitar conflitos desnecessários nesta quarta-feira (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Evite conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” indica que o dia poderá trazer discussões ou disputas de ego. Nem toda batalha valerá a pena.

Gêmeos A Lua

Ilustração do signo de gêmeos com estrelas em um fundo bege
O geminiano deverá confiar mais na própria intuição (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões e interpretações equivocadas. Confie na intuição, mas busque clareza.

Câncer A Imperatriz

Ilustração do signo de câncer com estrelas em um fundo bege
O dia favorecerá o cuidado do canceriano consigo mesmo (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Crescimento, autoestima e abundância estarão em alta, conforme a carta “A Imperatriz”. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com o seu poder pessoal.

Leão Ás de Paus

Ilustração do signo de leão com estrelas em um fundo bege
Um novo impulso surgirá na vida do leonino (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Um novo impulso surgirá. A carta “Ás de Paus” indica entusiasmo, criatividade e oportunidade de iniciar algo importante.

Virgem 7 de Copas

Ilustração do signo de virgem com estrelas em um fundo bege
O dia pedirá foco e clareza ao virginiano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Muitas opções poderão gerar confusão. A carta “7 de Copas” pede foco e clareza para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.

Libra 2 de Espadas

Ilustração do signo de libra com estrelas em um fundo bege
O dia pedirá que o libriano encare uma situação que está evitando (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” indica que haverá dificuldade em decidir. O dia pedirá que você encare uma situação que pode estar evitando. Não adie escolhas importantes.

Escorpião 6 de Ouros

Ilustração do signo de escorpião com estrelas em um fundo bege
O dia do escorpiano favorecerá generosidade, apoio e relações mais justas (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” mostra que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá generosidade, apoio e relações mais justas. Dar e receber precisarão estar em harmonia.

Sagitário A Estrela

Ilustração do signo de sagitário com estrelas em um fundo bege
O dia trará leveza, fé e confiança ao sagitariano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Esperança e renovação estarão em alta, conforme a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.

Capricórnio Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de capricórnio com estrelas em um fundo bege
O dia do capricorniano favorecerá encontros, declarações e conexão emocional (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Romantismo e sensibilidade marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. O dia favorecerá encontros, declarações e conexão emocional. Apenas evite idealizações.

Aquário Pajem de Paus

Ilustração do signo de aquário com estrelas em um fundo bege
Uma nova ideia ou convite poderá trazer uma energia diferente para o dia do aquariano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” indica novidades e entusiasmo. Uma nova ideia ou convite poderá trazer energia diferente para o seu dia.

Peixes 3 de Paus

Ilustração do signo de peixes com estrelas em um fundo bege
O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro do pisciano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” indica expansão e novos horizontes. O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro. Algo começará a se desenhar no horizonte.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 01/04/2026 07:05
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