7 receitas de peixe assado para o almoço de Páscoa

Na Páscoa, o peixe ganha destaque como protagonista das receitas que reúnem sabor, tradição e praticidade. Leve e versátil, ele é a escolha ideal para quem busca pratos assados fáceis de preparar e capazes de perfumar a casa com aromas irresistíveis. Além de valorizar a celebração à mesa, o peixe é o alimento perfeito para surpreender familiares e amigos com preparos caseiros cheios de sabor e afeto.
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A seguir, confira 7 receitas de peixe assado para a Páscoa!
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1. Filé de robalo assado com salada
Ingredientes
Peixe
- 2 filés de robalo
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto
- Azeite para untar
Salada
- 1 xícara de folhas verdes (rúcula e espinafre)
- 5 tomates-cereja cortados ao meio
- 1/2 cebola descascada e fatiada
- 1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada
- Azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal, salsa picada e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés de robalo e tempere com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Tampe e leve à geladeira por 30 minutos. Após, disponha os filés de robalo sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e regue com azeite. Leve o peixe ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e reserve.
Em um recipiente, coloque as folhas verdes, os tomates-cereja, a cebola e as azeitonas pretas e misture. Tempere com azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal, salsa e orégano. Disponha a salada em um prato e sirva acompanhada com o peixe.
Dica: sirva decorado com fatias de limão-siciliano.
2. Filé de tilápia assado com crosta de parmesão
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/4 de xícara de chá de farinha de rosca
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- Sal, pimenta-do-reino moída e suco de limão a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o queijo parmesão e a farinha de rosca e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Tampe e leve à geladeira por 20 minutos. Após, pincele os peixes com a manteiga derretida e passe na mistura de queijo parmesão e farinha de rosca, pressionando para fixar. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
3. Salmão assado com aspargo
Ingredientes
- 2 filés de salmão
- Suco de 1 limão-siciliano
- 1 maço de aspargo (lavado e sem as pontas duras)
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Sementes de gergelim para finalizar
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um prato, coloque os aspargos e tempere com metade do azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os filés de salmão sobre ela. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o restante do azeite de oliva. Disponha os aspargos ao lado do peixe e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Polvilhe com gergelim e sirva em seguida.
4. Tainha assada
Ingredientes
- 2 tainhas inteiras limpas
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal grosso, pimenta-do-reino moída e páprica picante a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Disponha os peixes sobre uma tábua e, com a ajuda de uma faca, faça cortes diagonais em ambos os lados da pele. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva, o alho, o sal grosso, a pimenta-do-reino e a páprica picante e misture. Esfregue a mistura sobre os peixes, inclusive nos cortes e dentro da cavidade. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 30 minutos. Após, disponha os peixes em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
5. Pescada-branca recheada com farofa
Ingredientes
Peixe
- 1,2 kg de pescada-branca inteira e limpa
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho descascado e amassados
- Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Farofa
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Farofa
Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos. Junte a farinha de mandioca e refogue até ficar soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Peixe
Em uma tábua, disponha a pescada-branca e, com a ajuda de uma faca, corte ao meio sem romper as extremidades. Tempere por dentro e por fora com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira e recheie o peixe com a farofa. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 55 minutos. Sirva em seguida.
6. Filé de sardinha assado com legumes
Ingredientes
- 4 filés de sardinha
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
- 1/2 pimentão verde cortado em pedaços
- 1/2 cebola roxa fatiada
- 1 colher de chá de alecrim
- 1/2 colher de chá de páprica
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 pimentas vermelhas inteiras (pimenta-de-cheiro ou dedo-de-moça)
- 1 colher de chá de ervas finas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, disponha a cebola roxa fatiada, formando uma cama no fundo, e regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 5 minutos para que comece a caramelizar. Enquanto isso, tempere os filés de sardinha com sal, pimenta-do-reino, alecrim, páprica e 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Reserve.
Retire a assadeira do forno e acrescente os tomates-cereja, o pimentão verde, as azeitonas e as pimentas vermelhas sobre a cama de cebolas, misturando delicadamente para incorporar os sabores. Em seguida, disponha os filés de sardinha sobre os legumes e polvilhe com ervas finas. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 a 20 minutos, até que o peixe esteja cozido e os legumes macios. Retire do forno e sirva em seguida.
7. Bacalhau ao forno com batatas e pimentões
Ingredientes
600 g de bacalhau dessalgado
2 batatas médias cortadas em rodelas finas
1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
1/2 cebola média fatiada
Suco de 1 limão
2 dentes de alho picados
2 colheres de sopa de azeite de oliva
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque as rodelas de batata e a cebola fatiada, formando uma base uniforme. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 5 minutos. Enquanto isso, tempere o bacalhau com suco de limão, alho, azeite, sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Retire a assadeira do forno e acrescente os pimentões sobre a base de batatas e cebolas, misturando delicadamente. Disponha os filés de bacalhau sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 a 30 minutos, até que o peixe esteja cozido e os legumes macios. Retire do forno e sirva em seguida.