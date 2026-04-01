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Culinária

7 receitas de peixe assado para o almoço de Páscoa

Aprenda a preparar pratos saborosos, leves e versáteis para surpreender os familiares e amigos

Filé de robalo assado com salada (Imagem: Chatham172 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Filé de robalo assado com salada (Imagem: Chatham172 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na Páscoa, o peixe ganha destaque como protagonista das receitas que reúnem sabor, tradição e praticidade. Leve e versátil, ele é a escolha ideal para quem busca pratos assados fáceis de preparar e capazes de perfumar a casa com aromas irresistíveis. Além de valorizar a celebração à mesa, o peixe é o alimento perfeito para surpreender familiares e amigos com preparos caseiros cheios de sabor e afeto.

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A seguir, confira 7 receitas de peixe assado para a Páscoa!

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1. Filé de robalo assado com salada

Ingredientes

Peixe

  • 2 filés de robalo
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto
  • Azeite para untar

Salada

  • 1 xícara de folhas verdes (rúcula e espinafre)
  • 5 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 cebola descascada e fatiada
  • 1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada
  • Azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal, salsa picada e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de robalo e tempere com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Tampe e leve à geladeira por 30 minutos. Após, disponha os filés de robalo sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e regue com azeite. Leve o peixe ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e reserve.

Em um recipiente, coloque as folhas verdes, os tomates-cereja, a cebola e as azeitonas pretas e misture. Tempere com azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal, salsa e orégano. Disponha a salada em um prato e sirva acompanhada com o peixe.

Dica: sirva decorado com fatias de limão-siciliano.

2. Filé de tilápia assado com crosta de parmesão

Ingredientes

  • 4 filés de tilápia
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de rosca
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • Sal, pimenta-do-reino moída e suco de limão a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo parmesão e a farinha de rosca e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Tampe e leve à geladeira por 20 minutos. Após, pincele os peixes com a manteiga derretida e passe na mistura de queijo parmesão e farinha de rosca, pressionando para fixar. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

3. Salmão assado com aspargo

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1 maço de aspargo (lavado e sem as pontas duras)
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Sementes de gergelim para finalizar
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um prato, coloque os aspargos e tempere com metade do azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os filés de salmão sobre ela. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o restante do azeite de oliva. Disponha os aspargos ao lado do peixe e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Polvilhe com gergelim e sirva em seguida.

Duas tainhas assada em cima de um prato branco
Tainha assada (Imagem: Dima Sobko | Shutterstock)

4. Tainha assada

Ingredientes

  • 2 tainhas inteiras limpas
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal grosso, pimenta-do-reino moída e páprica picante a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Disponha os peixes sobre uma tábua e, com a ajuda de uma faca, faça cortes diagonais em ambos os lados da pele. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva, o alho, o sal grosso, a pimenta-do-reino e a páprica picante e misture. Esfregue a mistura sobre os peixes, inclusive nos cortes e dentro da cavidade. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 30 minutos. Após, disponha os peixes em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

5. Pescada-branca recheada com farofa

Ingredientes

Peixe

  • 1,2 kg de pescada-branca inteira e limpa
  • Suco de 1 limão
  • 3 dentes de alho descascado e amassados
  • Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farofa

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Farofa

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos. Junte a farinha de mandioca e refogue até ficar soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Reserve.

Peixe

Em uma tábua, disponha a pescada-branca e, com a ajuda de uma faca, corte ao meio sem romper as extremidades. Tempere por dentro e por fora com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira e recheie o peixe com a farofa. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 55 minutos. Sirva em seguida.

Vista superior de uma assadeira de cerâmica verde clara contendo seis filés de sarda assados. Os peixes estão dispostos sobre uma cama de legumes coloridos que inclui tomates-cereja vermelhos, rodelas de pimentão verde, fatias de cebola roxa e azeitonas verdes. O prato está temperado com ervas secas e páprica. No canto superior direito, fora da assadeira, observa-se um ramo de tomates frescos sobre uma superfície verde.
Filé de sardinha assado com legumes (Imagem: Mykolal Mykolal | Shutterstock)

6. Filé de sardinha assado com legumes

Ingredientes

  • 4 filés de sardinha
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
  • 1/2 pimentão verde cortado em pedaços
  • 1/2 cebola roxa fatiada
  • 1 colher de chá de alecrim
  • 1/2 colher de chá de páprica
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 pimentas vermelhas inteiras (pimenta-de-cheiro ou dedo-de-moça)
  • 1 colher de chá de ervas finas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, disponha a cebola roxa fatiada, formando uma cama no fundo, e regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 5 minutos para que comece a caramelizar. Enquanto isso, tempere os filés de sardinha com sal, pimenta-do-reino, alecrim, páprica e 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Reserve.

Retire a assadeira do forno e acrescente os tomates-cereja, o pimentão verde, as azeitonas e as pimentas vermelhas sobre a cama de cebolas, misturando delicadamente para incorporar os sabores. Em seguida, disponha os filés de sardinha sobre os legumes e polvilhe com ervas finas. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 a 20 minutos, até que o peixe esteja cozido e os legumes macios. Retire do forno e sirva em seguida.

7. Bacalhau ao forno com batatas e pimentões

Ingredientes

600 g de bacalhau dessalgado
2 batatas médias cortadas em rodelas finas
1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
1/2 cebola média fatiada
Suco de 1 limão
2 dentes de alho picados
2 colheres de sopa de azeite de oliva
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as rodelas de batata e a cebola fatiada, formando uma base uniforme. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 5 minutos. Enquanto isso, tempere o bacalhau com suco de limão, alho, azeite, sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Retire a assadeira do forno e acrescente os pimentões sobre a base de batatas e cebolas, misturando delicadamente. Disponha os filés de bacalhau sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 a 30 minutos, até que o peixe esteja cozido e os legumes macios. Retire do forno e sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 01/04/2026 13:10
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