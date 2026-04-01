Tarot mensal: previsões para os 12 signos em abril

Abril chega com uma energia de movimento emocional, decisões importantes e transformações internas. As cartas do Tarot indicam que será um mês em que muitos ciclos começarão a se reorganizar seja no amor, na forma de pensar ou na maneira como você se posiciona diante da vida.

Existe um chamado coletivo para amadurecer, mas sem perder a sensibilidade. Ao mesmo tempo em que algumas situações pedem leveza e novos começos, outras exigem cortes, posicionamentos e coragem para deixar o que já não faz mais sentido.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries Pajem de Copas

Abril convida o signo de Áries a se abrir emocionalmente, acolher novos encontros e confiar na intuição (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O mês de Abril te convidará a olhar para os seus sentimentos com mais delicadeza. A carta “Pajem de Copas” mostra que poderá surgir uma nova conexão, um flerte ou até uma reaproximação inesperada. Mas, mais do que o outro, essa carta fala sobre você se permitir sentir sem se proteger tanto. No trabalho, ideias criativas ganharão força confie na sua intuição. Só cuidado com expectativas irreais.

Touro Rei de Espadas

O nativo de Touro viverá um período de decisões racionais, clareza mental e posicionamentos firmes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Para os taurinos, o mês pedirá clareza e posicionamento. A carta “Rei de Espadas” revela que você poderá se ver tomando decisões importantes, principalmente no trabalho ou em questões práticas da vida. Abril não será um mês de emoção para você será estratégia. No amor, conversas diretas serão essenciais. Evite frieza excessiva, mas não abra mão da sua verdade.

Gêmeos Rainha de Espadas

Em abril, Gêmeos entrará em um ciclo de desapego e retomada do controle emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo o Tarot, a pessoa de Gêmeos estará mais seletiva, observadora e menos tolerante com o que não faz sentido. De acordo com a carta “Rainha de Espadas”, abril trará uma energia de cortes conscientes: afastamentos, mudanças de postura e até decisões que envolvem desapego emocional. No lado positivo, será um mês excelente para enxergar tudo com clareza e retomar o controle da sua vida.

Câncer Pajem de Espadas

Para Câncer, o mês traz questionamentos, descobertas e necessidade de organizar os pensamentos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Abril virá acompanhado de curiosidade, inquietação e desejo de compreender tudo ao seu redor. A carta “Pajem de Espadas” indica que o mês poderá trazer conversas importantes, descobertas e até algumas verdades vindo à tona. No entanto, é preciso ficar atento à ansiedade e ao excesso de pensamentos. No amor, evite criar histórias na sua cabeça e priorize o diálogo real.

Leão Rei de Copas

Leão vivenciará uma fase de equilíbrio emocional, profundidade nos vínculos e maturidade afetiva (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta do Tarot “Rei de Copas”, este será um mês de maturidade emocional. Você estará mais equilibrado(a), sabendo lidar melhor com sentimentos os seus e os dos outros. No amor, haverá potencial para relações mais profundas e conscientes. No trabalho, sua inteligência emocional será seu maior diferencial. Só evite guardar tudo para si.

Virgem O Imperador

Em abril, o nativo de Virgem encontrará um impulso para estruturar a vida e assumir o comando das situações (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Abril trará estrutura, foco e a necessidade de organização. A carta “O Imperador” indica que este será um mês excelente para colocar a vida em ordem, assumir liderança e tomar decisões importantes. Você poderá se sentir mais firme e seguro(a). No amor, pode surgir a tendência de querer controlar demais busque equilibrar razão e sensibilidade.

Libra O Louco

Libra será guiado por uma energia de recomeço, coragem para mudanças e busca por liberdade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

De acordo com a carta “O Louco”, um novo ciclo começará e ele pedirá coragem. Abril será aquele mês em que você sentirá vontade de mudar, arriscar e sair da zona de conforto. Pode ser no amor, no trabalho ou até em decisões pessoais. Confie mais em você e no fluxo da vida. Só tome cuidado com a impulsividade.

Escorpião O Julgamento

Escorpião atravessará um período de renascimento, libertação e encerramento de ciclos importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Um mês de renascimento. A carta “O Julgamento” mostra que abril trará libertação, encerramentos importantes e até segundas chances mas com outra consciência. Você poderá revisitar situações do passado para finalmente fechar ciclos. Será um momento de despertar e de ouvir mais o seu chamado interno.

Sagitário A Torre

Para Sagitário, o mês promete reviravoltas que, apesar do impacto, conduzem à transformação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão acontecer e, apesar do impacto inicial, elas virão para libertar você. A carta “A Torre” indica que abril poderá trazer quebras de expectativas, revelações ou viradas bruscas. Mas tudo terá um propósito de afastar você de estruturas que já não se sustentavam. Confie: depois do caos, vem a reconstrução.

Capricórnio 4 de Ouros

Capricórnio precisará rever a relação com controle, segurança e apego em diferentes áreas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Abril pedirá atenção à sua relação com a segurança, tanto emocional quanto financeira. Segundo a carta “4 de Ouros”, você poderá se perceber mais apegado(a), tentando controlar situações ou evitar perdas. No trabalho, cuidado com o excesso de rigidez. No amor, evite se fechar demais. Às vezes, soltar é justamente o que permite que coisas melhores cheguem e transformem sua vida.

Aquário Rainha de Copas

O nativo de Aquário estará mais intuitivo, sensível e conectado com as emoções (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Um mês de conexão emocional e intuição aflorada. A carta “Rainha de Copas” revela que você estará mais sensível, empática e conectada com o seu interior. No amor, essa energia favorecerá vínculos mais profundos. No trabalho, confie mais no seu feeling. Só cuide para não absorver demais as emoções dos outros.

Peixes 4 de Paus

Peixes encontrará motivos para celebrar, com mais harmonia, conquistas e estabilidade emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Abril trará estabilidade, alegria e motivos para celebrar. De acordo com a carta “4 de Paus”, poderá ser um mês de conquistas, harmonização nas relações e sensação de segurança emocional. No amor, haverá potencial para fortalecer vínculos. É aquele momento de respirar, aproveitar e reconhecer o que você já construiu.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.