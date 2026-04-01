InícioRevista do Correio
Empreendedorismo

5 dicas práticas e realistas para iniciantes no audiovisual

Especialista compartilha caminhos criativos para não depender de grandes investimentos

O audiovisual deixou de ser algo distante e passou a fazer parte da realidade de muita gente (Imagem: Media_Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O audiovisual deixou de ser algo distante e passou a fazer parte da realidade de muita gente (Imagem: Media_Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O audiovisual está cada vez mais acessível e próximo da realidade de quem quer criar. Com celulares e câmeras simples, contar histórias em vídeo deixou de ser algo restrito a profissionais e passou a fazer parte do dia a dia de muita gente. Mais do que técnica, o que está em jogo é a possibilidade de se expressar, registrar experiências e até inventar novas histórias a partir do que se vive.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Essa relação com o vídeo também faz parte da trajetória de Deco Neves, especialista em audiovisual, que começou a filmar ainda jovem, registrando viagens, campeonatos, manobras, ideias criativas e momentos vividos entre amigos e hoje é CEO da Bolovo. “A gente sempre filmou o que estava vivendo, mas também usava isso como ponto de partida para inventar histórias, criar personagens e construir outros universos. Nunca foi sobre ter a melhor estrutura, mas sobre ter alguma coisa acontecendo de verdade”, explica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A seguir, Deco Neves compartilha 5 dicas para quem quer começar a produzir vídeos de forma mais criativa e acessível. Confira!

1. Comece pelo que você vive, não pelo que você quer parecer

Tentar reproduzir estéticas prontas pode travar o processo criativo. Para Deco Neves, o ponto de partida mais potente é o que já está acontecendo. “Os vídeos mais interessantes vêm dos seus interesses e de situações reais. Pode ser uma ideia que já mora na sua cabeça há um tempo, um rolê, uma viagem ou qualquer momento que tenha significado para você”, diz.

2. Use o equipamento que você tem

Não é preciso começar com equipamentos profissionais. “O equipamento ajuda, mas não define o resultado. Um celular já resolve muita coisa se a ideia for boa”, afirma o especialista em audiovisual. Trabalhar com o que está disponível pode, inclusive, gerar soluções mais criativas.

Homem sentado em um sofá gravando vídeo com celular em um tripe
Iniciantes no audiovisual não precisam de vídeos complexos, mas devem ter uma ideia clara (Imagem: SofikoS | Shutterstock)

3. Pense em história, não só em imagem

Um vídeo bonito nem sempre prende a atenção. O que conecta é a narrativa. “Mesmo um vídeo curto precisa ter uma ideia clara. Não precisa ser complexo, mas precisa ter intenção. E, na dúvida, vale arriscar e tirar ideias do papel, sem se prender a fórmulas. Às vezes, é justamente uma ideia mais solta que vira algo maior a gente vê isso o tempo todo, inclusive em coisas que a gente provoca dentro da Bolovo, como o desafio Home Video que incentiva as pessoas a criarem no audiovisual”, explica Deco Neves.

4. Aproveite o improviso

Nem tudo precisa ser controlado. “Muitas vezes, o que dá errado é o que deixa o vídeo mais interessante. O improviso faz parte”, diz o profissional. Momentos espontâneos podem enriquecer a construção da história.

5. Crie com outras pessoas

O audiovisual também é coletivo. “Quando você faz com outras pessoas, a energia muda. Tem troca, surpresa e isso aparece no resultado”, afirma o especialista. A proposta reforça que o audiovisual não precisa ser distante ou técnico. Pode ser simples, direto e conectado à vida real.

“No fim, o vídeo é só uma ferramenta. O mais importante é ter algo vivido para transformar em história. O audiovisual já me levou para muitos lugares e me apresentou amigos e ídolos. Tudo começa de algum jeito. A ideia é dar esse empurrão para as pessoas começarem e viverem momentos memoráveis”, conclui Deco Neves.

Por Gabriela Cardoso

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 01/04/2026 18:35
    SIGA
    x