Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/04/2026

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros poderá influenciar os nativos de maneiras distintas, trazendo à tona desafios relacionados ao equilíbrio emocional, às responsabilidades e à forma como cada pessoa lida com expectativas internas e externas. Contudo, por meio da paciência, de diálogos claros e da organização, será possível transformar os obstáculos em aprendizados e amenizar as tensões.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra quais atitudes o(a) ajudarão a conduzir melhor o dia!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries

O ariano deverá manter a calma e buscar um ponto de equilíbrio nas conexões (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Nos relacionamentos, poderá haver dificuldade para equilibrar suas vontades com as necessidades do outro, o que tenderá a gerar cobranças excessivas e mal-entendidos. Por isso, será importante ter paciência para não agir de forma ríspida diante de frustrações afetivas. Procure manter a calma e buscar um ponto de equilíbrio nas conexões.

Touro

O dia exigirá atenção do taurino à saúde física e ao bem-estar (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Você poderá se deparar com obstáculos na rotina de trabalho, o que exigirá atenção à saúde física e ao bem-estar. Nesse contexto, será necessário encarar as responsabilidades com disciplina, evitando que o estresse e as exigências externas afetem o equilíbrio e a produtividade. Para tanto, procure organizar bem as tarefas e ter paciência com as limitações que surgirem.

Gêmeos

O geminiano deverá priorizar o descanso nesta quinta-feira (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, haverá a possibilidade de atrasos, exaustão emocional e cobranças externas, o que irá atrapalhar a sua diversão. Também poderão ocorrer exageros e gastos impulsivos para compensar o desânimo do dia. Diante disso, tome cuidado para não comprometer a estabilidade material e procure priorizar o descanso.

Câncer

O canceriano deverá manter a organização e o equilíbrio para não se sobrecarregar (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Você precisará equilibrar as responsabilidades familiares com o lazer e os projetos que tragam satisfação pessoal. No processo, tome cuidado com os excessos e as expectativas exageradas, pois isso poderá gerar cansaço ou uma sensação de limitação. Ao longo do dia, o ideal será manter a organização e o equilíbrio para não se sobrecarregar.

Leão

O leonino poderá se sentir dividido entre as demandas de pessoas próximas e os próprios desejos (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Você poderá se sentir dividido(a) entre as demandas de pessoas próximas e os próprios desejos. Essa situação possivelmente levará a gastos excessivos ou promessas exageradas, desequilibrando assim a vida familiar e as metas pessoais. Para amenizar as tensões do dia, procure investir nas atitudes moderadas e evite impulsos diante de imprevistos.

Virgem

O equilíbrio e a disciplina ajudarão o virginiano a organizar os recursos (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de tensões no setor financeiro. Isso porque os gastos excessivos poderão entrar em conflito com a necessidade de segurança material. Por conta disso, será fundamental agir com cautela e evitar investimentos arriscados baseados em um otimismo exagerado. Lembre-se: o equilíbrio e a disciplina o(a) ajudarão a organizar os recursos.

Libra

O libriano precisará ter cuidado para não desperdiçar os recursos com promessas irreais (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Você poderá sentir uma certa pressão para equilibrar a imagem pessoal com as expectativas das pessoas ao redor. Inclusive, será possível que essa tensão leve a gastos impulsivos ou outros tipos de exageros. Portanto, tome cuidado para não desperdiçar os seus recursos com promessas irreais, agindo com moderação e evitando prometer mais do que conseguirá cumprir.

Escorpião

O escorpiano deverá priorizar a saúde mental e investir no silêncio (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, você buscará se isolar para lidar com expectativas exageradas e conflitos internos. No processo, tenha cuidado para não se deixar levar por gastos impulsivos ou promessas grandiosas. O mais indicado será manter os pés no chão diante de pressões externas, priorizar a saúde mental e investir no silêncio para processar as possíveis frustrações.

Sagitário

Será um dia importante para o sagitariano equilibrar os desejos com as demandas do grupo (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado ao lidar com amigos e projetos coletivos, pois o entusiasmo excessivo poderá levar a promessas difíceis de cumprir. De modo geral, será um dia importante para equilibrar os seus desejos com as demandas do grupo, evitando assim que a vontade de expansão gere conflitos com pessoas próximas. As ações moderadas e pacientes se tornarão fundamentais nesta quinta-feira.

Capricórnio

O capricorniano poderá se sentir dividido entre as ambições profissionais e a necessidade de atender questões pessoais (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Você poderá se sentir dividido(a) entre as ambições profissionais e a necessidade de atender questões pessoais ou familiares urgentes. Inclusive, será possível que esse conflito o(a) leve a assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir, gerando cansaço e desperdício de dinheiro. Por conta disso, tome cuidado com as promessas e atitudes ao longo do dia.

Aquário

O aquariano deverá agir com cautela, evitando decisões precipitadas (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Poderá haver uma tensão entre o desejo de expandir os horizontes e as responsabilidades que limitam a sua liberdade. Inclusive, essa oposição possivelmente irá gerar insatisfação em relação aos planos de longo prazo e dificuldades para conciliar os valores pessoais com o que os outros esperam de você. Diante disso, procure agir com cautela, evitando decisões precipitadas.

Peixes

O pisciano deverá investir em diálogos claros e desapegar de padrões antigos (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Suas necessidades emocionais poderão entrar em conflito com as expectativas alheias. Nesse cenário, será importante evitar gastos impulsivos ou reações intensas diante de desentendimentos. O melhor caminho será manter o equilíbrio e a racionalidade, investindo em diálogos claros e se desapegando de padrões antigos.