Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/04/2026

Nesta quinta-feira, o tarot indica uma energia de resiliência, construção e ajustes importantes. Algumas cartas mostram desafios emocionais e necessidade de persistência, enquanto outras apontam estabilidade, conquistas e celebrações. O dia pedirá equilíbrio entre esforço e confiança no processo.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta 5 de Copas pede mudança de foco. Nem tudo está perdido ainda existem oportunidades importantes à sua frente.
Touro 9 de Paus
A persistência será essencial. A carta 9 de Paus mostra que, mesmo com cansaço, você está perto de superar um desafio importante. Não desista agora.
Gêmeos 4 de Ouros
O apego e a necessidade de controle poderão surgir. A carta 4 de Ouros pede cuidado para que você não se prenda a situações por medo de perder a segurança.
Câncer A Temperança
A carta A Temperança indica que haverá equilíbrio e harmonia. O dia favorecerá ajustes, paciência e reconciliações. Você deverá evitar extremos.
Leão 10 de Ouros
A carta 10 de Ouros mostra que haverá estabilidade e prosperidade. O dia favorecerá a segurança material, a família e a construção de algo duradouro.
Virgem 2 de Ouros
A carta 2 de Ouros aponta que haverá necessidade de equilíbrio entre as responsabilidades. O dia poderá exigir jogo de cintura para lidar com diferentes demandas.
Libra Cavaleiro de Ouros
Será um dia de constância e dedicação. A carta Cavaleiro de Ouros indica progresso lento, mas seguro. Continue firme no que está construindo.
Escorpião Rei de Paus
A carta Rei de Paus mostra que haverá confiança e liderança. O dia favorecerá a iniciativa e o posicionamento firme. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.
Sagitário O Mundo
A carta O Mundo indica que haverá conclusão e realização. Um ciclo se encerrará com a sensação de dever cumprido e expansão.
Capricórnio 7 de Paus
A carta 7 de Paus mostra que haverá a necessidade de defesa e posicionamento. O dia poderá exigir que você sustente suas escolhas. Confie na sua força.
Aquário A Torre
Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar os planos. Apesar do impacto, a carta A Torre indica a libertação de algo que já não faz sentido.
Peixes 3 de Copas
A carta 3 de Copas mostra que haverá um clima de leveza e celebração. O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.