Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/04/2026

A energia do dia pedirá equilíbrio entre persistência e confiança para os nativos (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quinta-feira, o tarot indica uma energia de resiliência, construção e ajustes importantes. Algumas cartas mostram desafios emocionais e necessidade de persistência, enquanto outras apontam estabilidade, conquistas e celebrações. O dia pedirá equilíbrio entre esforço e confiança no processo.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 5 de Copas

O ariano precisará mudar o foco para as oportunidades que virão (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta 5 de Copas pede mudança de foco. Nem tudo está perdido ainda existem oportunidades importantes à sua frente.

Touro 9 de Paus

O taurino deverá seguir firme para superar o cansaço (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

A persistência será essencial. A carta 9 de Paus mostra que, mesmo com cansaço, você está perto de superar um desafio importante. Não desista agora.

Gêmeos 4 de Ouros

O geminiano deverá ter cuidado para não se prender a situações por medo (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

O apego e a necessidade de controle poderão surgir. A carta 4 de Ouros pede cuidado para que você não se prenda a situações por medo de perder a segurança.

Câncer A Temperança

O canceriano buscará equilíbrio e deverá agir com mais calma nas situações (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

A carta A Temperança indica que haverá equilíbrio e harmonia. O dia favorecerá ajustes, paciência e reconciliações. Você deverá evitar extremos.

Leão 10 de Ouros

O leonino viverá um dia de segurança e dará mais valor à família (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

A carta 10 de Ouros mostra que haverá estabilidade e prosperidade. O dia favorecerá a segurança material, a família e a construção de algo duradouro.

Virgem 2 de Ouros

O virginiano terá que se adaptar e equilibrar diferentes responsabilidades (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros aponta que haverá necessidade de equilíbrio entre as responsabilidades. O dia poderá exigir jogo de cintura para lidar com diferentes demandas.

Libra Cavaleiro de Ouros

O libriano manterá a constância e avançará com segurança no que está construindo (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Será um dia de constância e dedicação. A carta Cavaleiro de Ouros indica progresso lento, mas seguro. Continue firme no que está construindo.

Escorpião Rei de Paus

O escorpiano deverá assumir o controle e mostrar sua força de liderança (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

A carta Rei de Paus mostra que haverá confiança e liderança. O dia favorecerá a iniciativa e o posicionamento firme. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Sagitário O Mundo

O sagitariano celebrará conquistas e encerrará um ciclo importante (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

A carta O Mundo indica que haverá conclusão e realização. Um ciclo se encerrará com a sensação de dever cumprido e expansão.

Capricórnio 7 de Paus

O capricorniano se posicionará com firmeza e defenderá suas escolhas (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

A carta 7 de Paus mostra que haverá a necessidade de defesa e posicionamento. O dia poderá exigir que você sustente suas escolhas. Confie na sua força.

Aquário A Torre

O aquariano enfrentará mudanças inesperadas e encontrará libertação no processo (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar os planos. Apesar do impacto, a carta A Torre indica a libertação de algo que já não faz sentido.

Peixes 3 de Copas

O pisciano viverá momentos leves e aproveitará a companhia de quem gosta (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

A carta 3 de Copas mostra que haverá um clima de leveza e celebração. O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.