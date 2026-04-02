6 formas de adaptar tendências internacionais para o outono

As semanas de moda internacionais realizadas entre fevereiro e março apresentaram as coleções de outono/inverno 2026/2027 e reforçaram tendências como sobreposições, alfaiataria e texturas marcantes. No Brasil, essas referências não chegam de forma literal. Com um outono marcado por oscilações de temperatura ao longo do dia, o guarda-roupa da estação precisa ser pensado com mais versatilidade, praticidade e equilíbrio entre estilo e conforto.

Segundo prognóstico climático de outono divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a estação representa justamente a transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, ajudando a explicar por que, no país, o vestir depende mais de adaptação do que de reprodução exata do que se vê nas passarelas.

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Esse movimento também aparece fora do circuito da moda. Dados da Sigbol, escola de moda e costura, mostram aumento de 55% na procura por cursos nos primeiros meses de 2026, especialmente em aulas ligadas à costura básica, ajustes e transformação de peças. A informação indica uma mudança de comportamento importante: em vez de renovar todo o armário a cada troca de estação, os consumidores têm buscado atualizar, reaproveitar e reformar roupas que já possuem.

De acordo com Elizângela Gomes, professora da Sigbol, esse comportamento está diretamente ligado à forma como as tendências internacionais chegam ao dia a dia do consumidor brasileiro. A referência vem das passarelas, mas no Brasil ela precisa ser reinterpretada. Não faz sentido copiar o look como ele aparece, porque o clima e a rotina são outros. A tendência entra quando ela pode ser adaptada com funcionalidade, explica.

A seguir, conheça algumas das principais adaptações que vêm ganhando espaço no guarda-roupa brasileiro durante o outono!

1. Sobreposições continuam em alta, mas em versões mais leves

As coleções de outono/inverno 2026 em Milão e Paris reforçaram a presença de camadas, alfaiataria e construções mais pensadas, além de um foco forte em peças versáteis e styling de transição. No Brasil, essa tendência aparece de forma mais leve: camisas abertas, blazers menos estruturados, tricôs finos e jaquetas de meia-estação entram no lugar de casacos pesados e composições excessivamente fechadas.

A sobreposição segue como tendência, mas aqui ela precisa funcionar com leveza. A pessoa precisa conseguir tirar ou acrescentar camadas ao longo do dia sem comprometer o conforto, afirma Elizângela Gomes.

2. A alfaiataria aparece, mas com caimento mais fluido

Outra tendência forte vinda das passarelas europeias é a alfaiataria, especialmente em leituras mais contemporâneas e menos engessadas. Em vez de peças extremamente estruturadas, o Brasil tende a absorver essa referência por meio de blazers mais leves, calças de corte reto, coletes e conjuntos com tecidos mais maleáveis.

Na prática, isso significa trocar o peso visual por versatilidade. A alfaiataria continua presente, mas adaptada ao clima e ao uso cotidiano, com modelagens que permitam circular entre ambientes fechados, calor externo e mudanças de temperatura sem excesso.

3. Texturas de outono entram no visual sem pesar a produção

As semanas de moda também vêm destacando texturas como tweed, camurça, franjas, tricôs e superfícies mais táteis, que ajudam a construir a linguagem do outono. Em Paris, por exemplo, o street style recente chamou atenção justamente pelo uso de textura, mistura de materiais e combinações mais expressivas.

No Brasil, essa inspiração costuma aparecer de forma pontual: uma peça com textura, um detalhe em camurça, um tricô fino, uma bolsa ou jaqueta que entregue a estação sem tornar o look inviável para temperaturas mais altas. Em vez de carregar na composição, o consumidor brasileiro tende a usar a textura como sinal de atualização.

Customizar, ajustar e reinventar o próprio armário vira a forma mais prática de criar looks no outono (Imagem: Dasha Petrenko| Shutterstock)

4. Peças existentes ganham nova leitura com ajustes e customização

Talvez uma das mudanças mais concretas deste outono seja o avanço da lógica de atualização do armário. Em vez de comprar tudo novo, o consumidor tem buscado caminhos para transformar as roupas que já possui. Ajustar barras, modernizar mangas, alterar modelagens, acinturar peças amplas ou transformar vestidos e camisas em novas composições são algumas das saídas mais buscadas.

5. O upcycling ganha força como resposta prática e estética

A busca por reaproveitamento também dialoga com uma preocupação crescente com a sustentabilidade. Nesse contexto, o upcycling prática de transformar peças já existentes em versões renovadas, sem descarte imediato ganha espaço como uma resposta prática, estética e econômica.

Mais do que conserto, a ideia passa a ser atualização. Uma saia pode ganhar novo comprimento, uma camisa pode mudar de modelagem, um vestido pode receber novas camadas ou acabamentos.

6. O guarda-roupa de outono no Brasil fica mais funcional do que literal

No fim, a principal adaptação talvez seja de mentalidade. As tendências vistas nas semanas de moda europeias seguem influenciando cores, formas, texturas e composições. Mas, no Brasil, elas entram no armário de forma menos literal e mais funcional.

A pessoa quer estar atualizada, mas também quer que aquela roupa faça sentido no clima, na rotina e no próprio armário. Por isso, o outono brasileiro tem mais a ver com adaptação inteligente do que com reprodução exata da tendência, conclui Elizângela Gomes.

Por Clarissa Perillo