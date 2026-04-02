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Astrologia

Finanças em abril: veja o que os astros reservam para cada signo

O mês poderá trazer oportunidades, mas exigirá estratégia dos nativos

Abril exigirá dos nativos mais estratégia com as finanças (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Abril exigirá dos nativos mais estratégia com as finanças (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Abril chega com uma mistura poderosa de energia: ação, decisões e busca por estabilidade. Com Vênus em Touro, o planeta do dinheiro em um dos seus signos mais fortes, o céu favorecerá ganhos, valorização pessoal e escolhas mais conscientes sobre dinheiro.

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Ao mesmo tempo, a Lua Cheia em Libra pedirá equilíbrio nas relações inclusive nas financeiras , enquanto Marte e Mercúrio em Áries impulsionarão decisões rápidas e atitudes corajosas. Sol em Touro reforçará o foco na segurança material, na estabilidade e na construção de longo prazo.

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Abril será um mês de oportunidades, mas exigirá estratégia. Impulsos poderão abrir portas ou gerar gastos desnecessários. Abaixo, confira o que os astros reservam para as finanças de cada signo ao longo do mês!

Áries

Ilustração do signo de áries em amarelo em um fundo cinza
Para o ariano, abril poderá trazer boas oportunidades de ganhos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Abril poderá trazer boas oportunidades de ganhos, mas tudo dependerá da sua atitude. Com tanta energia no seu signo, você tenderá a agir rápido o que poderá ser ótimo para iniciar projetos ou pedir aumento. Contudo, deverá evitar decisões impulsivas com dinheiro.

Touro

Ilustração do signo de touro em amarelo em um fundo cinza
O magnetismo financeiro e a capacidade de atrair prosperidade do taurino estarão em alta (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Touro será um dos signos mais favorecidos do mês. Vênus aumentará o magnetismo financeiro e a capacidade de atrair prosperidade. Mas será importante ter atenção: o desejo por conforto e luxo também crescerá por isso, será preciso equilibrar prazer e responsabilidade.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em amarelo em um fundo cinza
As intuições financeiras do geminiano estarão mais fortes (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Você poderá precisar rever a sua relação com o dinheiro. Gastos inconscientes ou decisões mal planejadas poderão surgir. O lado positivo é que suas intuições financeiras estarão mais fortes por isso, será importante escutar mais o seu feeling antes de agir.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em amarelo em um fundo cinza
Trabalhos em grupo ou indicações poderão abrir caminhos financeiros ao canceriano (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Abril trará oportunidades por meio de contatos e parcerias. Trabalhos em grupo ou indicações poderão abrir caminhos financeiros. Só será importante tomar cuidado para não misturar demais emoção com dinheiro.

Leão

Ilustração do signo de leão em amarelo em um fundo cinza
A vida profissional do leonino poderá impactar diretamente os seus ganhos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

A sua vida profissional poderá impactar diretamente os seus ganhos. Reconhecimento e visibilidade poderão surgir e, com eles, melhorias financeiras também. Mas será preciso atitude e coragem para aproveitar as oportunidades.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em amarelo em um fundo cinza
O virginiano poderá pensar em novas formas de ganhar dinheiro (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Expansão será a palavra do mês. Você poderá pensar em novas formas de ganhar dinheiro, estudar algo novo ou até investir em algo diferente. Só deverá evitar idealizar demais o planejamento continuará sendo essencial.

Libra

Ilustração do signo de libra em amarelo em um fundo cinza
O libriano terá um mês de ajustes importantes, especialmente em parcerias ou acordos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

A Lua Cheia no seu signo pedirá equilíbrio: você dá mais do que recebe? Financeiramente, este poderá ser um momento de ajustes importantes, especialmente em parcerias ou acordos.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em amarelo em um fundo cinza
Este será um mês para o escorpiano renegociar, dividir responsabilidades e organizar melhor o que for compartilhado (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

As finanças poderão estar diretamente ligadas a outras pessoas sócios, parceiros ou até relacionamentos. Este será um mês para renegociar, dividir responsabilidades e organizar melhor o que for compartilhado.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em amarelo em um fundo cinza
Pequenos ajustes na rotina poderão melhorar bastante a vida material do sagitariano (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

O mês pedirá mais organização no dia a dia financeiro. Pequenos ajustes na rotina poderão melhorar bastante a sua vida material. Será importante evitar negligenciar os detalhes eles farão diferença.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em amarelo em um fundo cinza
O capricorniano poderá transformar talentos em renda (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Abril trará oportunidades de ganhos por meio da criatividade e de projetos pessoais. Você poderá transformar talentos em renda. Só deverá tomar cuidado com gastos por prazer ou impulsividade.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em amarelo em um fundo cinza
Questões familiares ou domésticas poderão impactar as finanças do aquariano (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Questões familiares ou domésticas poderão impactar suas finanças. Poderá ser necessário investir na casa ou reorganizar despesas. O importante será criar uma base mais segura.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em amarelo em um fundo cinza
O mês favorecerá negociações, acordos e novas ideias do pisciano para ganhar dinheiro (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

O mês favorecerá negociações, acordos e novas ideias para ganhar dinheiro. A comunicação será a chave: falar, vender, negociar e se posicionar poderá abrir portas financeiras.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 02/04/2026 16:01
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