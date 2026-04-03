Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/04/2026

O tarot revela que a sexta-feira terá uma energia de despertar, de decisões importantes e de transformações internas. Algumas cartas indicam conflitos e desafios, enquanto outras apontam cura emocional, novos começos e superação. O dia pedirá consciência, equilíbrio e coragem para mudar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos em 03/04/2026!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Áries
Será um dia de despertar e tomada de consciência. A carta “O Julgamento” indica decisões importantes que poderão transformar seu caminho. Você deverá escutar seu chamado interno.
Touro
Com a energia da carta “6 de Copas”, o passado poderá voltar à tona, trazendo nostalgia ou reencontros. O dia favorecerá conexões afetivas e lembranças positivas.
Gêmeos
A sua intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” indica que respostas importantes estão dentro de você. Busque observar mais e falar menos.
Câncer
A carta “Rei de Paus” indica confiança e liderança. O dia favorecerá iniciativa e atitude. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.
Leão
O dia poderá trazer pequenos conflitos ou disputas. A carta “5 de Paus” pede cuidado com ego e competitividade. Nem toda batalha valerá a pena.
Virgem
Será preciso atenção a padrões repetitivos e apegos. A carta “O Diabo” indica necessidade de libertação de comportamentos ou situações que o(a) limitam.
Libra
A energia da carta “10 de Copas” indica harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude.
Escorpião
Com a presença da carta “O Enforcado”, haverá mudança de perspectiva. O dia pedirá pausa e reflexão. Nem tudo se resolverá na pressa.
Sagitário
A carta “Ás de Copas” marca o início de um novo ciclo emocional. O dia favorecerá amor, reconciliação e abertura do coração.
Capricórnio
A carta “6 de Espadas” indica transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil. O caminho começará a se tornar mais leve.
Aquário
A carta “A Força” aponta controle emocional e resiliência. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reagirá.
Peixes
Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para discussões que poderão gerar desgaste emocional.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.