Páscoa: 5 filmes para praticar inglês no feriado

O período da Páscoa, marcado por momentos de pausa na rotina, pode ser aproveitado de forma produtiva ao incorporar hábitos que estimulam o aprendizado de idiomas. Entre as alternativas mais práticas, está o consumo de filmes em inglês, que permite contato direto com diferentes formas de comunicação e amplia a familiaridade com a língua de maneira espontânea.

Pesquisas indicam que a exposição ao idioma por meio de conteúdos audiovisuais contribui significativamente para o aprendizado. O estudo Out-of-School Learning: Subtitling vs. Dubbing and the Acquisition of Foreign-Language Skills, do National Bureau of Economic Research, mostrou que países que tradicionalmente exibem filmes e programas estrangeiros em áudio original com legendas apresentam níveis mais altos de proficiência em inglês. O efeito está associado à exposição constante ao idioma fora da escola, especialmente em habilidades de compreensão oral e fala.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Filmes são uma ferramenta poderosa para quem quer aprender inglês porque apresentam a língua em situações reais de comunicação. Ao assistir com áudio original e legendas em inglês, o estudante amplia o vocabulário e fortalece a compreensão auditiva por meio de uma exposição constante e contextualizada ao idioma, favorecendo um aprendizado mais natural”, explica Hugo Albuquerque, gerente de Produtos Educacionais do CNA+.

Segundo o especialista, produções com narrativas mais leves ou familiares costumam facilitar a compreensão, já que o espectador consegue entender melhor o contexto da história mesmo sem conhecer todas as palavras. “Se possível, tente assistir primeiro com legendas em inglês, anotar palavras desconhecidas e rever algumas cenas para identificar expressões e pronúncia”, recomenda.

Para quem quer aproveitar o clima da Páscoa para treinar o idioma, Hugo Albuquerque lista cinco filmes que podem ajudar nesse processo. Confira!

1. Charlie and the Chocolate Factory (A Fantástica Fábrica de Chocolate)

Em A Fantástica Fábrica de Chocolate, os diálogos claros e repetitivos ajudam a ampliar o vocabulário e facilitam a compreensão para iniciantes (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O clássico é uma boa opção para estudantes iniciantes e intermediários. A história apresenta diálogos claros, vocabulário cotidiano e repetição de expressões, o que facilita a assimilação de palavras. Além disso, o tom lúdico e as músicas tornam a experiência mais envolvente, ajudando na compreensão mesmo quando o estudante não entende todas as frases.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+, HBO Max e Apple TV.

2. Hop (Hop: Rebelde sem Páscoa)

Em Hop: Rebelde sem Páscoa, o uso de expressões informais e diálogos rápidos é ideal para treinar a escuta do inglês do dia a dia (Imagem: Reprodução digital | Illumination Entertainment, Universal Studios, Relativity Media e Dentsu)

A animação mistura humor e diálogos rápidos, sendo uma boa escolha para quem já tem algum contato com o idioma e quer treinar a escuta. O filme apresenta expressões informais e situações do cotidiano, permitindo maior contato com o inglês mais natural e coloquial.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video e Claro TV+.

3. Rise of the Guardians (A Origem dos Guardiões)

Em A Origem dos Guardiões, a narrativa envolvente e o vocabulário variado ajudam a desenvolver a compreensão auditiva em diferentes contextos (Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES)

Com diálogos claros e narrativa envolvente, o filme é uma boa opção para praticar compreensão auditiva em inglês de forma contextualizada. Assistir à produção em inglês com legendas em inglês ajuda o estudante a ampliar o vocabulário ligado a emoções, ação e fantasia, além de observar estruturas simples e intermediárias da língua em situações dinâmicas de comunicação.

Onde assistir: Telecine e Apple TV.

4. Peter Rabbit (Pedro Coelho)

Em Pedro Coelho, os diálogos curtos e dinâmicos facilitam o entendimento e ajudam quem está começando a acompanhar o idioma (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation)

Baseado no famoso personagem infantil, o filme traz um inglês acessível e dinâmico. A narrativa leve e os diálogos curtos ajudam quem está começando a desenvolver a compreensão auditiva, além de apresentar vocabulário relacionado à natureza, objetos do cotidiano e interações simples entre personagens.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+ e Apple TV.

5. Easter Sunday (Domingo de Páscoa)

Em Domingo de Páscoa, os diálogos naturais e cheios de referências culturais são ideais para quem quer avançar no inglês e entender diferentes sotaques (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Essa comédia pode ser uma boa escolha para estudantes intermediários e avançados. O filme apresenta diálogos rápidos, humor cultural e situações familiares, oferecendo contato com diferentes sotaques e expressões contemporâneas do inglês falado.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+ e Apple TV.

Por Barbara Franco