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Páscoa: 5 filmes para praticar inglês no feriado

Histórias descontraídas são aliadas para treinar o idioma de forma natural

Filmes facilitam o aprendizado do inglês com diálogos simples e envolventes (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation) - (crédito: EdiCase)
Filmes facilitam o aprendizado do inglês com diálogos simples e envolventes (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation) - (crédito: EdiCase)

O período da Páscoa, marcado por momentos de pausa na rotina, pode ser aproveitado de forma produtiva ao incorporar hábitos que estimulam o aprendizado de idiomas. Entre as alternativas mais práticas, está o consumo de filmes em inglês, que permite contato direto com diferentes formas de comunicação e amplia a familiaridade com a língua de maneira espontânea.

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Pesquisas indicam que a exposição ao idioma por meio de conteúdos audiovisuais contribui significativamente para o aprendizado. O estudo Out-of-School Learning: Subtitling vs. Dubbing and the Acquisition of Foreign-Language Skills, do National Bureau of Economic Research, mostrou que países que tradicionalmente exibem filmes e programas estrangeiros em áudio original com legendas apresentam níveis mais altos de proficiência em inglês. O efeito está associado à exposição constante ao idioma fora da escola, especialmente em habilidades de compreensão oral e fala.

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“Filmes são uma ferramenta poderosa para quem quer aprender inglês porque apresentam a língua em situações reais de comunicação. Ao assistir com áudio original e legendas em inglês, o estudante amplia o vocabulário e fortalece a compreensão auditiva por meio de uma exposição constante e contextualizada ao idioma, favorecendo um aprendizado mais natural”, explica Hugo Albuquerque, gerente de Produtos Educacionais do CNA+.

Segundo o especialista, produções com narrativas mais leves ou familiares costumam facilitar a compreensão, já que o espectador consegue entender melhor o contexto da história mesmo sem conhecer todas as palavras. “Se possível, tente assistir primeiro com legendas em inglês, anotar palavras desconhecidas e rever algumas cenas para identificar expressões e pronúncia”, recomenda.

Para quem quer aproveitar o clima da Páscoa para treinar o idioma, Hugo Albuquerque lista cinco filmes que podem ajudar nesse processo. Confira!

1. Charlie and the Chocolate Factory (A Fantástica Fábrica de Chocolate)

Imagem de um homem usando uma cartola preta, com um casaco vinho, com um menino ao lado com cabelo curto, usando blusa de frio verde com listras laranja e senhor com o cabelo curto, usando óculos e uma camisa branca e um terno com estampa quadriculada em marrom escuro
Em A Fantástica Fábrica de Chocolate, os diálogos claros e repetitivos ajudam a ampliar o vocabulário e facilitam a compreensão para iniciantes (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O clássico é uma boa opção para estudantes iniciantes e intermediários. A história apresenta diálogos claros, vocabulário cotidiano e repetição de expressões, o que facilita a assimilação de palavras. Além disso, o tom lúdico e as músicas tornam a experiência mais envolvente, ajudando na compreensão mesmo quando o estudante não entende todas as frases.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+, HBO Max e Apple TV. 

2. Hop (Hop: Rebelde sem Páscoa)

Homem com cabelo curto, usando camiseta azul-clara e camisa azul-escura segurando alças de mochila e com um coelho marrom encostado em seu ombro
Em Hop: Rebelde sem Páscoa, o uso de expressões informais e diálogos rápidos é ideal para treinar a escuta do inglês do dia a dia (Imagem: Reprodução digital | Illumination Entertainment, Universal Studios, Relativity Media e Dentsu)

A animação mistura humor e diálogos rápidos, sendo uma boa escolha para quem já tem algum contato com o idioma e quer treinar a escuta. O filme apresenta expressões informais e situações do cotidiano, permitindo maior contato com o inglês mais natural e coloquial.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video e Claro TV+.

3. Rise of the Guardians (A Origem dos Guardiões)

Ilustração de um coelho grande com pelagem cinza e branca segurando uma menina loira com pijama azul no colo do lado de um menino com o cabelo cinza e camisa azul, com floresta ao fundo
Em A Origem dos Guardiões, a narrativa envolvente e o vocabulário variado ajudam a desenvolver a compreensão auditiva em diferentes contextos (Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES)

Com diálogos claros e narrativa envolvente, o filme é uma boa opção para praticar compreensão auditiva em inglês de forma contextualizada. Assistir à produção em inglês com legendas em inglês ajuda o estudante a ampliar o vocabulário ligado a emoções, ação e fantasia, além de observar estruturas simples e intermediárias da língua em situações dinâmicas de comunicação.

Onde assistir: Telecine e Apple TV.

4. Peter Rabbit (Pedro Coelho)

Mulher com cabelo curto, usando regata florida e casaco rosa, com 5 coelhos ao redor dela usando roupas humanas e ao fundo madeiras e a floresta
Em Pedro Coelho, os diálogos curtos e dinâmicos facilitam o entendimento e ajudam quem está começando a acompanhar o idioma (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation)

Baseado no famoso personagem infantil, o filme traz um inglês acessível e dinâmico. A narrativa leve e os diálogos curtos ajudam quem está começando a desenvolver a compreensão auditiva, além de apresentar vocabulário relacionado à natureza, objetos do cotidiano e interações simples entre personagens.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+ e Apple TV.

5. Easter Sunday (Domingo de Páscoa)

Mesa de jantar com toalha branca com diversos pratos com comida e um grupo de pessoas atrás olhando umas para as outras em fundo azul com plantas em verde-claro
Em Domingo de Páscoa, os diálogos naturais e cheios de referências culturais são ideais para quem quer avançar no inglês e entender diferentes sotaques (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Essa comédia pode ser uma boa escolha para estudantes intermediários e avançados. O filme apresenta diálogos rápidos, humor cultural e situações familiares, oferecendo contato com diferentes sotaques e expressões contemporâneas do inglês falado.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+ e Apple TV.

Por Barbara Franco

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    Por Redação EdiCase
    postado em 03/04/2026 15:07
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