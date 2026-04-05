Tarot semanal: previsão para os signos de 06 a 12 de abril de 2026

A semana será marcada por clareza, movimento e transformações importantes, em que cada signo será convidado a se posicionar, agir com mais confiança e confiar na própria intuição. As cartas do tarot apontam tanto para conquistas, reconhecimento e conexões significativas quanto para ajustes necessários e encerramentos que abrirão espaço para o novo.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries O Sol

O ariano terá uma semana leve e deverá aproveitar essa energia para se posicionar (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta O Sol indica que será uma semana de brilho. Tudo tenderá a fluir com mais leveza e clareza. Aproveite essa energia para se mostrar, se posicionar e parar de se esconder. Você não nasceu para viver nos bastidores. Aproveite, porque, quando você aparecer, o mundo responderá.

Touro 8 de Ouros

O taurino deverá focar o trabalho e se dedicar para ver os resultados surgirem (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Segundo a carta 8 de Ouros, será hora de colocar a mão na massa de verdade. A semana pedirá foco, dedicação e constância. Evite utilizar o autocuidado como justificativa para adiar tarefas importantes. O que você construir agora começará a dar resultado logo mais. Confie no processo.

Gêmeos O Mago

O geminiano deverá aproveitar a comunicação para abrir caminhos e criar oportunidades (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Segundo a carta O Mago, sua clareza mental e capacidade de expressão estarão em evidência. A comunicação será sua maior ferramenta, então utilize isso a seu favor. Conversas importantes poderão abrir portas incríveis. Só tenha cuidado para não prometer mais do que conseguirá cumprir.

Câncer Rainha de Copas

O canceriano deverá confiar mais na intuição e cuidar de si mesmo (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta Rainha de Copas mostra que você estará sensível, intuitivo(a) e poderoso(a). Sentirá tudo mais intensamente, mas, dessa vez, isso não será fraqueza, será sua força. Confie na sua intuição, que estará mais evidente. Só não esqueça de cuidar de você também, não apenas dos outros.

Leão 6 de Paus

O leonino viverá um momento de reconhecimento e deverá celebrar suas conquistas com equilíbrio (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Segundo a carta 6 de Paus, haverá vitória, reconhecimento e aplausos. Será uma semana de colher frutos e se sentir validado(a). Aquela situação em que você estava inseguro(a) começará a mostrar resultado. Pode comemorar, você merece. Só não deixe o ego subir mais do que o necessário.

Virgem A Justiça

O virginiano deverá organizar a vida, tomar decisões e buscar harmonia (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta A Justiça mostra organização, decisões e ajustes. Esta semana virá para colocar tudo no lugar, inclusive dentro de você. Pode ser que precise tomar decisões mais racionais e cortar excessos. O equilíbrio será a palavra-chave.

Libra 2 de Copas

O libriano viverá conexões verdadeiras e se envolverá apenas no que for recíproco (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Conforme a carta 2 de Copas, conexões lindas surgirão ou se fortalecerão. Poderá ser amor, parceria ou até uma amizade que virará algo mais. Será uma semana propícia para trocas, conversas e conexões verdadeiras. Só entrará se for recíproco.

Escorpião A Morte

O escorpiano precisará encerrar ciclos e se abrir para transformações importantes (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta A Morte indica transformação. Será necessário encerrar um ciclo para abrir espaço ao novo. E, embora possa surgir certo receio, você já sabe: renascerá melhor. Deixe ir o que já não faz sentido.

Sagitário Cavaleiro de Paus

O sagitariano deverá direcionar melhor a energia e evitar atitudes impulsivas (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Segundo a carta Cavaleiro de Paus, a energia estará em alta e surgirá a vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Haverá movimento, viagens e decisões impulsivas só cuidado para não agir de forma precipitada. Utilize essa chama com direção, e dará muito certo.

Capricórnio 10 de Ouros

O capricorniano verá avanços na estabilidade e poderá receber boas notícias (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Conforme a carta 10 de Ouros, haverá segurança, estabilidade e prosperidade. Será uma semana boa para pensar em dinheiro, família e estrutura. Poderá ter uma notícia boa nessa área. Você está construindo algo sólido, continue.

Aquário O Louco

O aquariano deverá se permitir viver o novo e sair da rotina (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta O Louco indica recomeços, liberdade e novas experiências. Será uma semana perfeita para sair da rotina e tentar algo diferente. Se surgir medo, siga mesmo assim. O universo incentivará você a viver.

Peixes 9 de Copas

O pisciano viverá momentos de realização e aproveitará as pequenas alegrias da vida (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Segundo a carta 9 de Copas, haverá realizações e satisfação emocional. A sensação de que está tudo bem virá com intensidade. Desejos se manifestarão, trazendo pequenas alegrias e momentos de prazer. Aproveite, celebre e agradeça. Você também merece viver com leveza.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.