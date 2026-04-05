3 rituais de Ganesha para atrair prosperidade

Os rituais de Ganesha são poderosos para renovar a energia, facilitar recomeços e destravar a vida financeira (Imagem: K.Manoj Raj | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Se você está buscando abrir caminhos, destravar a vida financeira ou simplesmente trazer mais fluidez para o seu momento atual, talvez seja hora de se conectar com a energia de Ganesha. Conhecido como o deus hindu removedor de obstáculos, ele simboliza sabedoria, prosperidade e novos começos. Sua energia é ideal para períodos de recomeço quando você sente que precisa limpar o caminho e permitir que o novo entre.

A seguir, confira alguns rituais fáceis e poderosos para ativar essa energia na sua vida!

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1. Ritual de abertura de caminhos com vela

Esse é um dos rituais mais simples e um dos mais fortes.

Materiais

1 vela amarela ou laranja

1 incenso (pode ser de canela ou sândalo)

1 imagem ou mentalização de Ganesha

Como fazer

Acenda a vela e o incenso com calma. Feche os olhos por alguns instantes e respire fundo. Visualize Ganesha à sua frente, removendo todos os obstáculos do seu caminho. Em seguida, diga (em voz alta ou mentalmente): “Ganesha, abra meus caminhos, retire os bloqueios e traga prosperidade com leveza e sabedoria.” Deixe a vela queimar com segurança.

Dica: faça esse ritual em um momento tranquilo, sem pressa. A energia da intenção é tudo.

O ritual com louro ajuda a destravar a vida financeira e trazer equilíbrio para as finanças (Imagem: Wako Megum | Shutterstock)

2. Ritual para atrair prosperidade financeira

Esse ritual é ideal para quem sente a vida financeira travada.

Materiais

1 moeda

1 folha de louro

1 pote pequeno

Como fazer

Coloque a moeda com a folha de louro dentro do pote e segure nas mãos por alguns instantes. Mentalize prosperidade chegando até você: contas sendo pagas, oportunidades surgindo, dinheiro fluindo com facilidade. Diga: “A prosperidade encontra caminhos até mim. Eu recebo com gratidão e sabedoria.” Guarde esse pote em um local seguro ou próximo de onde você guarda dinheiro.

3. Ritual de limpeza de obstáculos

Às vezes, o que trava a prosperidade não é falta de oportunidade, mas a energia acumulada.

Materiais

1 incenso de limpeza (arruda, palo santo ou sálvia)

Como fazer

Acenda o incenso e passe pela casa, principalmente na entrada e nos cantos. Enquanto isso, mentalize Ganesha limpando o ambiente e removendo tudo o que impede o fluxo da sua vida. Repita: “Tudo que bloqueia meu caminho é dissolvido agora. Eu abro espaço para o novo.”

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.