Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/04/2026

A segunda-feira trará clareza e estrutura, mas também intensidade emocional. Algumas cartas do tarot indicam maturidade, liderança e necessidade de posicionamento, enquanto outras apontam rupturas e emoções à flor da pele. De modo geral, o dia pedirá verdade consigo e com os outros.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries Ás de Espadas
A carta Ás de Espadas indica clareza e verdade. A segunda-feira favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Será importante abandonar as ilusões e enxergar a realidade.
Touro O Papa
De acordo com a carta O Papa, haverá a busca por segurança e orientação. Ao longo do dia, será importante seguir caminhos mais tradicionais ou ouvir conselhos de alguém experiente.
Gêmeos A Sacerdotisa
A intuição estará em alta nesta segunda-feira. A carta A Sacerdotisa sugere que as respostas importantes não estão no externo, mas dentro de você. Portanto, observe mais e fale menos.
Câncer Rei de Ouros
Estabilidade e segurança material marcarão a segunda-feira. A carta Rei de Ouros sinaliza que as decisões financeiras e a construção de algo sólido serão favorecidas.
Leão A Torre
Mudanças inesperadas poderão surgir e abalar estruturas, conforme a carta A Torre. Apesar do impacto, você conseguirá se libertar de algo que já não faz sentido.
Virgem Rei de Copas
Equilíbrio emocional e maturidade serão importantes nesta segunda-feira. Isso porque, de acordo com a carta Rei de Copas, você poderá lidar com situações delicadas.
Libra Rainha de Copas
Conforme a carta Rainha de Copas, haverá sensibilidade e acolhimento na sua vida. O dia favorecerá conexões emocionais profundas e o cuidado consigo e com os outros.
Escorpião O Imperador
Postura firme e liderança serão fundamentais ao longo do dia. Inclusive, a carta O Imperador pede organização, estratégia e decisões conscientes. Portanto, assuma o controle.
Sagitário Rei de Espadas
Clareza e posicionamento firme serão importantes. A carta Rei de Espadas sugere um dia para tomar decisões racionais e comunicar de forma direta. Também procure cortar aquilo que não faz sentido em sua vida.
Capricórnio 9 de Ouros
Segundo a carta 9 de Ouros, a segunda-feira será marcada por independência e realização. Será um bom dia para valorizar o que construiu e encontrar satisfação pessoal.
Aquário 9 de Copas
Haverá realização emocional nesta segunda-feira. Conforme a carta 9 de Copas, será possível que um desejo se realize ou que você sinta gratidão pelo momento.
Peixes 3 de Espadas
A sensibilidade emocional estará em alta, conforme a carta 3 de Espadas. O dia poderá trazer decepções ou feridas à tona. Permita-se sentir, mas sem se prender ao passado.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.