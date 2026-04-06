6 perguntas que você deveria fazer antes de realizar qualquer investimento

Existe o investimento certo para cada pessoa, em cada momento da vida (Imagem: ICONMAN66 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Antes de investir, muitas pessoas se concentram apenas no potencial de retorno, atraídas pela promessa de ganhos rápidos ou pela comparação com o desempenho passado de determinados ativos. Mas investir vai muito além de escolher o produto com o maior rendimento recente. Entender riscos, objetivos e prazos é o que separa uma decisão consciente de uma aposta.

Para Vinicius Pereira dos Santos, economista e professor da MUST University, fazer as perguntas certas antes de aplicar qualquer valor pode evitar erros caros. “Investir não é apenas buscar retorno, mas alinhar decisões financeiras com objetivos pessoais e tolerância ao risco”, afirma.

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Veja as seis perguntas que ele recomenda fazer antes de realizar qualquer investimento!

1. Qual é o risco desse investimento?

Todo investimento carrega algum nível de risco e ignorá-lo é um dos erros mais comuns. Antes de aplicar, entenda o que pode dar errado: o produto pode perder valor? Tem liquidez? É coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC)? Conhecer o risco real evita surpresas desagradáveis.

2. Esse investimento está alinhado com meus objetivos?

Comprar um imóvel, montar uma reserva de emergência ou garantir a aposentadoria exigem estratégias diferentes. Um investimento pode ser bom no geral, mas inadequado para o seu momento. Antes de aplicar, pergunte: esse produto me ajuda a chegar onde quero?

3. Qual é o prazo ideal para essa aplicação?

Alguns investimentos só entregam resultado no longo prazo. Resgatar antes do prazo pode gerar perdas ou penalidades. Defina quando você precisará desse dinheiro e escolha produtos compatíveis com esse horizonte.

Diversificar a carteira de investimento reduz o impacto de eventuais perdas (Imagem: Singkham | Shutterstock)

4. Existe diversificação na minha carteira?

Concentrar tudo em um único ativo ou tipo de investimento aumenta o risco. Diversificar entre renda fixa, variável, setores e prazos diferentes reduz o impacto de eventuais perdas em uma só frente.

5. Estou investindo por estratégia ou por influência externa?

Dicas de amigos, posts em redes sociais e modismos do mercado são armadilhas frequentes. “A pressão social pode levar pessoas a tomar decisões financeiras que não fazem sentido para o seu perfil”, alerta Vinicius Pereira dos Santos. Investir por impulso ou por medo de ficar de fora costuma sair caro.

6. Eu realmente entendo esse investimento?

Se a explicação do produto parece complicada demais ou você não consegue explicar como ele funciona com suas próprias palavras, é um sinal de alerta. Só aplique em algo que você compreenda e, se precisar, busque orientação de um profissional habilitado.

Para Vinicius Pereira dos Santos, essas perguntas funcionam como um filtro básico contra decisões precipitadas. “Não existe investimento perfeito. Existe o investimento certo para cada pessoa, em cada momento da vida”, conclui.

Por Nicholas Montini