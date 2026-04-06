Participação das famílias pode impactar o desenvolvimento escolar das crianças

A relação entre família e escola tem se consolidado como um dos pilares para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Mais do que acompanhar notas ou comparecer a reuniões, o envolvimento ativo dos responsáveis na rotina escolar pode influenciar diretamente aspectos acadêmicos, comportamentais e socioemocionais.

De acordo com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), organização internacional responsável por estudos importantes na área de educação, na pesquisa “PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students Lives“, alunos cujos responsáveis acompanham mais de perto sua rotina escolar tendem a apresentar melhores resultados de aprendizagem e maior engajamento com os estudos.

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O artigo The Case for Strong Family and Community Engagement in Schools, da Harvard Graduate School of Education (HGSE), indica que a parceria entre escola e família também está relacionada a melhores indicadores de bem-estar emocional e comportamento.

Como apoiar o aprendizado sem assumir o papel da escola

O acompanhamento pode acontecer de diferentes formas, como o interesse pelas atividades escolares, a participação em momentos de troca com educadores e o estímulo a hábitos que favoreçam o aprendizado dentro de casa. Segundo Christina Sabadell, head das Escolas Premium do Grupo SEB (Pueri Domus, Carolina Patrício e Sphere International School), não se trata de interferir no papel pedagógico da escola, mas de construir uma parceria consistente.

Quando há alinhamento entre os valores e as práticas da escola e da família, a criança tende a se sentir mais acolhida e confiante, o que impacta positivamente sua aprendizagem e suas relações. No entanto, o apoio familiar não significa assumir o lugar do educador, mas, sim, reforçar, em casa, aspectos importantes como organização, autonomia e responsabilidade, além de ajudar na organização da rotina de estudos e acompanhar tarefas e prazos escolares, explica Christina Sabadell.

A comunicação entre escola e responsáveis permite identificar desafios com mais rapidez e agir de forma preventiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Comunicação e presença ativa no cotidiano escolar

Outro ponto relevante é a comunicação entre escola e responsáveis. Canais abertos e frequentes permitem identificar desafios com mais rapidez e agir de forma preventiva, especialmente em questões relacionadas ao comportamento e ao bem-estar emocional dos estudantes. A troca constante de informações contribui para intervenções mais assertivas e evita que pequenas dificuldades se tornem problemas maiores ao longo do tempo, destaca Christina Sabadell.

Além disso, a participação em encontros, palestras e atividades propostas pela escola pode ajudar as famílias a compreender melhor as demandas contemporâneas da educação, como o uso equilibrado da tecnologia e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Esse entendimento tende a fortalecer a atuação dos responsáveis no cotidiano das crianças.

Construção de vínculos sólidos

Para a head das Escolas Premium do Grupo SEB, o engajamento familiar deve ser visto como um processo contínuo e adaptado à realidade de cada núcleo familiar. Não existe um modelo único de participação, mas é fundamental que a criança perceba que a família valoriza sua trajetória escolar e está presente, de alguma forma, nesse processo, pontua.

Logo, em um cenário educacional cada vez mais complexo, a construção de vínculos sólidos entre escola e família se mostra um fator relevante para promover não apenas o desempenho acadêmico, mas também o desenvolvimento emocional e social ao longo da vida.

Por Rodrigo Hernandes