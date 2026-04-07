Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026

O dia será marcado por emoções intensas, momentos de realização e aprendizados nas relações, exigindo atenção para equilibrar desafios e conquistas (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A terça-feira trará uma energia de realização, emoções à flor da pele e ajustes importantes nas relações. Enquanto algumas cartas do tarot indicam conquistas, estabilidade e novas oportunidades, outras apontam frustrações e necessidade de lidar com sentimentos mais profundos. O dia irá misturar razão e emoção e pedirá equilíbrio entre os dois.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Rei de Ouros

O ariano encontrará oportunidades para consolidar conquistas financeiras e profissionais (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Estabilidade e segurança material estarão em destaque. A carta “Rei de Ouros” indica que o dia favorecerá decisões financeiras, trabalho e construção de algo sólido. Confie na sua experiência.

Touro Ás de Copas

O taurino poderá se abrir para novas conexões afetivas e permitir que o coração mostre caminhos leves e inesperados para o amor (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Um novo ciclo emocional se iniciará. Conforme a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá amor, reconexões e abertura do coração. Permita-se viver sentimentos com mais leveza.

Gêmeos 10 de Ouros

O geminiano terá um dia de prosperidade e estabilidade, fortalecendo a segurança financeira (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Prosperidade e estabilidade ganharão força. A carta “10 de Ouros” indica que o dia favorecerá a segurança financeira, os laços familiares e a construção de algo duradouro.

Câncer O Hierofante

O canceriano buscará segurança e orientação e precisará seguir caminhos mais estruturados (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A busca por segurança e orientação se intensificará. De acordo com a carta “O Hierofante”, haverá a necessidade de seguir caminhos mais estruturados ou ouvir conselhos importantes.

Leão 6 de Paus

O leonino poderá receber reconhecimento e aproveitar momentos de vitória que trarão satisfação e visibilidade (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” indica reconhecimento e vitória. O dia favorecerá conquistas e valorização pelos seus esforços. Aproveite esse momento de destaque.

Virgem 10 de Paus

O virginiano poderá sentir o peso das responsabilidades (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Cuidado com sobrecarga. A carta “10 de Paus” mostra que talvez você esteja acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.

Libra Rainha de Ouros

O libriano vivenciará estabilidade e autocuidado e sentirá o dia favorecer sua segurança emocional e material (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Mais estabilidade e autocuidado. De acordo com a carta “Rainha de Ouros”, o dia favorecerá a segurança emocional e material. Invista em você e no seu bem-estar.

Escorpião Ás de Espadas

O escorpiano terá clareza para tomar decisões importantes (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Haverá clareza e verdade. A carta “Ás de Espadas” indica que o dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões e veja a realidade como ela é.

Sagitário Pajem de Ouros

O sagitariano verá oportunidades surgirem discretamente e algo aparentemente pequeno poderá se transformar em grandes conquistas (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta Pajem de Ouros destaca que surgirão novas oportunidades, principalmente no campo profissional ou financeiro. Algo pequeno poderá crescer se for bem cuidado.

Capricórnio Cavaleiro de Copas

Para o capricorniano, convites e encontros poderão trazer surpresas emocionais se forem vividos com cuidado (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Romantismo e sensibilidade estarão em evidência. Conforme a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Apenas evite idealizações.

Aquário 5 de Copas

O aquariano sentirá perdas ou frustrações passageiras e, ao mudar o foco, descobrirá novas oportunidades (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existem oportunidades importantes à sua frente.

Peixes 3 de Espadas

O pisciano estará com a sensibilidade emocional em alta (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A sensibilidade emocional estará em alta. Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia poderá trazer decepções ou feridas à tona. Permita-se sentir, mas não se prenda ao que já passou.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.