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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

O dia será marcado por emoções intensas, momentos de realização e aprendizados nas relações, exigindo atenção para equilibrar desafios e conquistas (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia será marcado por emoções intensas, momentos de realização e aprendizados nas relações, exigindo atenção para equilibrar desafios e conquistas (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A terça-feira trará uma energia de realização, emoções à flor da pele e ajustes importantes nas relações. Enquanto algumas cartas do tarot indicam conquistas, estabilidade e novas oportunidades, outras apontam frustrações e necessidade de lidar com sentimentos mais profundos. O dia irá misturar razão e emoção e pedirá equilíbrio entre os dois.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Rei de Ouros

Ilustração do signo de Áries, com um par de linhas curvas ascendentes representando chifres de carneiro sobre um círculo estilizado e estrelas ao redor, em fundo roxo-escuro
O ariano encontrará oportunidades para consolidar conquistas financeiras e profissionais (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Estabilidade e segurança material estarão em destaque. A carta “Rei de Ouros” indica que o dia favorecerá decisões financeiras, trabalho e construção de algo sólido. Confie na sua experiência.

Touro Ás de Copas

Ilustração do signo de Touro, com um símbolo curvo em formato de chifre circular, com estrelas, em fundo roxo-escuro
O taurino poderá se abrir para novas conexões afetivas e permitir que o coração mostre caminhos leves e inesperados para o amor (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Um novo ciclo emocional se iniciará. Conforme a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá amor, reconexões e abertura do coração. Permita-se viver sentimentos com mais leveza.

Gêmeos 10 de Ouros

Ilustração do signo de Gêmeos, com símbolo semelhante ao algarismo romano II estilizado, acompanhado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
O geminiano terá um dia de prosperidade e estabilidade, fortalecendo a segurança financeira (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Prosperidade e estabilidade ganharão força. A carta “10 de Ouros” indica que o dia favorecerá a segurança financeira, os laços familiares e a construção de algo duradouro.

Câncer O Hierofante

Ilustração do signo de Câncer, com dois semicírculos voltados em direções opostas lembrando garras de caranguejo, acompanhados por duas estrelas centrais, em fundo roxo-escuro
O canceriano buscará segurança e orientação e precisará seguir caminhos mais estruturados (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A busca por segurança e orientação se intensificará. De acordo com a carta “O Hierofante”, haverá a necessidade de seguir caminhos mais estruturados ou ouvir conselhos importantes.

Leão 6 de Paus

Ilustração do signo de Leão, com símbolo em forma de curva alongada que lembra uma cauda ou juba, acompanhado por duas estrelas, em fundo roxo-escuro
O leonino poderá receber reconhecimento e aproveitar momentos de vitória que trarão satisfação e visibilidade (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” indica reconhecimento e vitória. O dia favorecerá conquistas e valorização pelos seus esforços. Aproveite esse momento de destaque.

Virgem 10 de Paus

Ilustração do signo de Virgem, com símbolo curvo semelhante à letra m com laço fechado na extremidade direita, acompanhado por cinco estrelas, em fundo roxo-escuro
O virginiano poderá sentir o peso das responsabilidades (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Cuidado com sobrecarga. A carta “10 de Paus” mostra que talvez você esteja acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.

Libra Rainha de Ouros

Ilustração do signo de Libra, com semicírculo sobre uma linha reta espessa representando a balança, acompanhada por três estrelas, em fundo-roxo escuro
O libriano vivenciará estabilidade e autocuidado e sentirá o dia favorecer sua segurança emocional e material (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Mais estabilidade e autocuidado. De acordo com a carta “Rainha de Ouros”, o dia favorecerá a segurança emocional e material. Invista em você e no seu bem-estar.

Escorpião Ás de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião, com símbolo semelhante à letra m e cauda em forma de seta, acompanhado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
O escorpiano terá clareza para tomar decisões importantes (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Haverá clareza e verdade. A carta “Ás de Espadas” indica que o dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões e veja a realidade como ela é.

Sagitário Pajem de Ouros

Ilustração do signo de Sagitário, com uma flecha apontada para cima à direita sobre um arco inclinado, acompanhada por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
O sagitariano verá oportunidades surgirem discretamente e algo aparentemente pequeno poderá se transformar em grandes conquistas (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta Pajem de Ouros destaca que surgirão novas oportunidades, principalmente no campo profissional ou financeiro. Algo pequeno poderá crescer se for bem cuidado.

Capricórnio Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de Capricórnio, com símbolo curvado em forma de n que se transforma em uma espiral no final, cercado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
Para o capricorniano, convites e encontros poderão trazer surpresas emocionais se forem vividos com cuidado (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Romantismo e sensibilidade estarão em evidência. Conforme a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Apenas evite idealizações.

Aquário 5 de Copas

Ilustração do signo de Aquário, com duas linhas onduladas paralelas representando ondas de água, acompanhadas por três estrelas, em fundo roxo escuro
O aquariano sentirá perdas ou frustrações passageiras e, ao mudar o foco, descobrirá novas oportunidades (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existem oportunidades importantes à sua frente.

Peixes 3 de Espadas

Ilustração do signo de Peixes, com dois arcos simétricos voltados para fora e conectados por uma linha horizontal, acompanhados por três estrelas, em fundo roxo-escuro
O pisciano estará com a sensibilidade emocional em alta (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A sensibilidade emocional estará em alta. Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia poderá trazer decepções ou feridas à tona. Permita-se sentir, mas não se prenda ao que já passou.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 07/04/2026 07:09
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