Setter gordon: conheça as características do cachorro dessa raça  

O setter gordon combina força física com elegância e é valorizado também por ser um ótimo companheiro (Imagem: otsphoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O setter gordon é uma raça originária da Grã-Bretanha, desenvolvida especialmente para a caça de aves em terrenos extensos e desafiadores. Ao longo da história, ficou conhecido por sua resistência, precisão e capacidade de trabalho em campo. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um cão apontador versátil, com aptidão para atividades que exigem energia, foco e inteligência.

Criado para acompanhar caçadores por longos períodos, o setter gordon combina força física com elegância em seus movimentos. Conforme o padrão oficial da CBKC, sua estrutura corporal foi desenvolvida para o galope, permitindo que o animal mantenha desempenho constante sem perder a harmonia. Atualmente, além de sua função original, a raça também é valorizada como cão de companhia.

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Abaixo, confira as principais características do cachorro da raça setter gordon!

1. Aparência física

O setter gordon apresenta porte médio a grande, com corpo bem proporcionado e musculoso. Segundo a CBKC, os machos costumam medir 66 cm e pesar 29,5 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores, medindo 62 cm e pesando 25,5 kg. Além disso, a raça possui uma construção consistente e simétrica.

A cabeça é mais profunda do que larga, com focinho longo e bem definido, além de olhos escuros que expressam vivacidade e inteligência. As orelhas são inseridas baixas, finas e caídas próximas à cabeça, reforçando o aspecto elegante do animal.

A pelagem é um dos pontos mais marcantes da raça. Conforme descrito pela CBKC, o pelo é moderadamente longo, liso e brilhante, com franjas sedosas nas orelhas, pernas e cauda. A coloração é preta intensa com marcações castanhas bem delimitadas, localizadas acima dos olhos, no focinho, peito e membros, formando um padrão bastante característico.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento do setter gordon é um dos seus grandes atrativos. De acordo com a CBKC, a raça é descrita como inteligente, capaz e digna, além de apresentar coragem e comportamento sociável. Apesar da origem como cão de caça, ele tem natureza gentil e calma, facilitando a convivência em ambiente familiar. Costuma ser bastante fiel ao tutor, criando vínculos fortes e demonstrando afeto no dia a dia.

Outro ponto importante é seu equilíbrio emocional. Embora seja ativo e determinado durante atividades, dentro de casa tende a ser mais tranquilo, desde que suas necessidades de exercício sejam atendidas. Essa combinação faz com que a raça seja indicada para tutores que buscam um companheiro participativo, mas também equilibrado.

A pelagem longa do setter gordon exige escovação regular para evitar nós e remover sujeiras (Imagem: Sabine Hagedorn | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão de porte médio a grande e com alto nível de atividade, o setter gordon precisa de uma alimentação adequada e balanceada. Uma dieta de qualidade contribui para a manutenção da musculatura, da energia e da saúde geral do animal.

A pelagem longa exige cuidados frequentes, como escovação regular para evitar nós e remover sujeiras. O pelo deve se manter liso e livre de ondulações excessivas, o que depende diretamente da rotina de cuidados.

As orelhas caídas também merecem atenção especial, pois podem favorecer o acúmulo de umidade. Além disso, consultas veterinárias periódicas são importantes para garantir que o cão esteja em boas condições físicas.

4. Educação e socialização

O setter gordon é um cão inteligente e com boa capacidade de aprendizado, o que facilita o processo de educação. No entanto, por ter origem em atividades de caça, pode apresentar certo nível de independência, exigindo paciência e consistência no treinamento.

A socialização desde cedo é fundamental para que o animal se torne equilibrado e confiante. O contato com pessoas, outros animais e diferentes ambientes ajuda a desenvolver um comportamento mais estável.