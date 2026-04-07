Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Nesta semana, os cinemas recebem uma seleção de estreias que transitam entre diferentes gêneros e propostas, reunindo histórias que vão do suspense político a narrativas inspiradas em acontecimentos reais, além de produções nacionais e grandes eventos musicais. Cada filme apresenta perspectivas distintas, com personagens inseridos em contextos marcados por decisões complexas, relações intensas e transformações significativas.

A seguir, confira 5 filmes que chegam às telonas nesta semana e que merecem entrar na sua lista!

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1. O Drama (09/04)

Em O Drama, um casal prestes a se casar precisa lidar com uma revelação que abala a confiança e coloca o relacionamento à prova (Imagem: Reprodução digital | Diamond e A24)

Às vésperas do casamento, Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson) parecem viver a fase mais feliz de suas vidas envolvidos pelos preparativos e pela expectativa de um futuro em comum. No entanto, o que deveria ser um momento de celebração se transforma em um ponto de ruptura quando um segredo inesperado vem à tona.

A revelação abala profundamente a relação e coloca em dúvida tudo o que construíram até então. Entre questionamentos, inseguranças e conflitos emocionais, o casal passa a encarar uma realidade desconfortável: talvez nunca tenham conhecido, de fato, um ao outro. Conforme a tensão cresce, eles se veem obrigados a confrontar o passado, repensar suas escolhas e decidir se o amor que compartilham é suficiente para resistir às verdades que agora os separam.

2. O Mago do Kremlin (09/04)

Em O Mago do Kremlin, um profissional da comunicação se torna responsável por moldar a imagem de um líder político em meio às transformações da Rússia (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Inspirado no best-seller homônimo, o filme acompanha a ascensão de Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano, um talentoso profissional do audiovisual que, de forma inesperada, passa a atuar nos bastidores do poder russo após a queda da União Soviética. Com habilidade para construir narrativas e influenciar percepções, ele se aproxima de Jude Law, que dá vida a Vladimir Putin, participando diretamente dos primeiros passos de sua trajetória política.

Ao integrar o núcleo da comunicação governamental, Baranov se torna peça-chave na criação de uma imagem pública forte e estratégica, conduzindo a política como um grande espetáculo cuidadosamente planejado. Entre jogos de poder, manipulação de informações e dilemas éticos, a trama revela os mecanismos por trás da construção de uma liderança influente, em um cenário marcado por transformações profundas e tensões constantes.

3. A Conspiração Condor (09/04)

Em A Conspiração Condor, uma jornalista investiga a possível ligação entre mortes de figuras políticas durante o regime militar (Imagem: Reprodução digital | Pandora Filmes)

O longa acompanha acontecimentos ocorridos em 1976, que despertam questionamentos sobre o cenário político brasileiro da época. A morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em circunstâncias controversas, seguida meses depois pelo falecimento de João Goulart, leva a jornalista Silvana (Mel Lisboa) a desconfiar de que os casos podem estar interligados.

Determinada a compreender o que está por trás dessas perdas, ela inicia uma investigação ao lado de um colega, reunindo pistas que apontam para ações ocultas em meio ao regime militar. Conforme avançam, ambos se deparam com um contexto marcado por vigilância, repressão e interesses estratégicos, em que revelar a verdade pode ter consequências imprevisíveis.

4. Cinco Tipos de Medo (09/04)

Em Cinco Tipos de Medo, diferentes personagens têm seus destinos cruzados em meio a relações intensas, crime e decisões arriscadas (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes)

Após escapar de uma situação crítica de saúde, o jovem músico Murilo (João Vitor Silva) tenta retomar a própria vida e acaba se envolvendo com Marlene (Bella Campos), a enfermeira que o acompanhou durante sua recuperação. O vínculo entre eles cresce, mas é atravessado por um cenário delicado: ela está ligada a Sapinho (Xamã), um homem temido na comunidade e diretamente conectado ao crime local.

A dinâmica se intensifica quando Sapinho é capturado por Luciana (Bárbara Colen), uma policial movida por interesses pessoais. Com a entrada de um advogado de intenções ambíguas, a história se desenvolve em meio a tensões, disputas e decisões que colocam todos em rota de colisão, revelando os limites entre proteção, poder e desejo.

5. BTS World Tour: Arirang (11/04)

Em BTS World Tour: Arirang, dois shows completos levam ao cinema a grandiosidade da turnê mundial do grupo e seus bastidores (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing)

A banda de pop sul-coreano BTS retorna ao cenário global com uma turnê grandiosa, marcando seu primeiro grande circuito mundial de shows em cerca de quatro anos. O projeto tem início em Goyang, na Coreia do Sul, e em Tóquio, no Japão, consolidando um novo marco na trajetória do grupo.

A “BTS World Tour: Arirang” leva aos cinemas dois shows completos, captando toda a dimensão de uma produção pensada para envolver o público do início ao fim. Inspirada no quinto álbum do grupo, a turnê traduz emoções universais, como saudade e amor, em performances intensas e visuais impactantes. Com um palco de 360 graus e uma concepção imersiva, o filme transforma cada apresentação em uma experiência sensorial única.