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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia será marcado por encerramentos importantes e oportunidades no amor, na comunicação e nos projetos (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia será marcado por encerramentos importantes e oportunidades no amor, na comunicação e nos projetos (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira trará uma energia de novos começos, ajustes emocionais e necessidade de clareza. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos importantes, enquanto outras apontam para oportunidades no amor, na comunicação e nos projetos. Será um dia de recomeços.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 2 de Ouros

Ilustração do signo de áries, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
A organização será essencial ao ariano (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio entre diferentes áreas da vida, conforme a carta “2 de Ouros”. Você poderá precisar lidar com várias demandas ao mesmo tempo. A organização será essencial.

Touro Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de touro, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
O dia do taurino favorecerá encontros, convites e conexões emocionais (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Apenas será importante evitar idealizações em excesso.

Gêmeos O Louco

Ilustração do signo de gêmeos, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
O geminiano terá mais coragem para se jogar em algo novo (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

Um novo ciclo e a liberdade estarão em destaque. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar em algo novo. Confie no seu instinto, mas evite agir sem pensar.

Câncer Pajem de Paus

Ilustração do signo de câncer, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
Uma nova ideia ou oportunidade poderá surgir ao canceriano (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão o dia, conforme a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia ou oportunidade poderá surgir, trazendo energia e motivação para a sua rotina.

Leão 10 de Espadas

Ilustração do signo de leão, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
Mudanças trarão libertação ao leonino (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica que haverá o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Virgem Ás de Copas

Ilustração do signo de virgem, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração do virginiano (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

Um novo ciclo emocional se iniciará, conforme a carta “Ás de Copas”. O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração. Permita-se sentir.

Libra A Lua

Ilustração do signo de libra, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
O libriano deverá confiar na intuição, mas buscar clareza (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

As emoções estarão intensas e poderão surgir dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou mal-entendidos. Confie na intuição, mas busque clareza.

Escorpião Rei de Copas

Ilustração do signo de escorpião, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
O escorpiano precisará de equilíbrio emocional e maturidade para lidar com situações delicadas (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

O equilíbrio emocional e a maturidade estarão presentes, conforme a carta “Rei de Copas”. Você poderá lidar com situações delicadas com sensibilidade e controle.

Sagitário 7 de Espadas

Ilustração do signo de sagitário, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
O sagitariano precisará de estratégia e discrição em algumas situações (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

Será necessário ter atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser exposto.

Capricórnio Ás de Espadas

Ilustração do signo de capricórnio, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
O dia do capricorniano favorecerá decisões importantes e conversas diretas (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

Clareza e verdade estarão em evidência, conforme a carta “Ás de Espadas”. O dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Será o momento de cortar ilusões.

Aquário 5 de Paus

Ilustração do signo de aquário, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
O aquariano precisará ter cuidado com disputas de ego ou competições desnecessárias (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

Pequenos conflitos ou divergências poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas de ego ou competições desnecessárias.

Peixes Rainha de Ouros

Ilustração do signo de peixe, dentro de um quadrado bege, em um fundo rosa-claro
O dia favorecerá a segurança emocional e material do pisciano (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)

Estabilidade e autocuidado estarão em destaque, conforme a carta “Rainha de Ouros”. O dia favorecerá a segurança emocional e material. A quarta-feira será ideal para investir em você e no seu bem-estar.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 08/04/2026 07:05
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