6 signos mais amorosos do zodíaco

Se tem uma coisa que a Astrologia revela bem, é que cada signo ama de um jeito único. Há quem demonstre carinho no cuidado, quem se entregue de corpo e alma, quem ame com intensidade e quem precise de mais tempo para se abrir. Mas alguns signos possuem uma energia naturalmente mais amorosa seja pela sensibilidade, pelo romantismo ou pela dedicação às relações.

Se você quer descobrir quais são os signos mais amorosos do zodíaco e entender como cada um demonstra esse sentimento no dia a dia, confira a seguir:

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1. Câncer

O canceriano demonstra amor com gestos simples (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Se existe um signo que nasceu para amar, é Câncer. Ele cuida, protege, acolhe e se entrega emocionalmente de forma profunda. Ama com gestos simples, mas carregados de significado, como lembrar de você, preparar algo especial e estar presente. É aquele amor que abraça a alma. Ponto de atenção: pode se magoar com facilidade e criar expectativas altas.

2. Peixes

O pisciano se entrega completamente e acredita no amor com um olhar mais romântico e idealista (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Peixes ama de forma sensível, intensa e quase mágica. É o tipo de pessoa que se entrega completamente e acredita no amor com um olhar mais romântico e idealista. É empático, carinhoso e faz de tudo pra ver quem ama feliz.

3. Touro

O taurino ama com o corpo, com o toque e o conforto (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

O signo de Touro demonstra amor com constância. Não é sobre grandes declarações, mas sobre presença, segurança e cuidado no dia a dia. Ama com o corpo, com o toque, com o conforto. É fiel, estável e muito dedicado. Ponto de atenção: pode ser possessivo ou resistente a mudanças.

4. Libra

O libriano adora agradar, fazer surpresas e construir uma conexão leve e bonita (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Libra ama amar. É romântico, gentil, parceiro e está sempre buscando harmonia na relação. Adora agradar, fazer surpresas e construir uma conexão leve e bonita. Pode evitar conflitos e esconder sentimentos para manter a paz.

5. Leão

O leonino é caloroso, protetor e extremamente leal (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Leão ama com intensidade e generosidade. Quando se envolve, quer que a pessoa amada se sinta especial a todo momento. É caloroso, protetor e extremamente leal. Ponto de atenção: precisa se sentir valorizado e pode sofrer quando não recebe reconhecimento.

6. Escorpião

O escorpiano é intenso, fiel e muito conectado emocionalmente (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Escorpião ama profundamente e, quando entra em uma relação, é para valer. É intenso, fiel e profundamente conectado emocionalmente. Não é um amor superficial: é entrega, conexão e transformação. Ponto de atenção: pode ser ciumento, controlador e se sentir inseguro.