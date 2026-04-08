Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde

O pão de queijo de frigideira é uma ótima opção para o lanche da tarde (Imagem: alenvl | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nada supera o cheiro de pão de queijo saindo quentinho da cozinha. A boa notícia é que, com a versão de frigideira, dá para ter esse petisco clássico na mesa em poucos minutos, sem forno e sem complicação uma alternativa prática que não abre mão do sabor e da textura irresistíveis que todo mundo ama. A receita é simples, exige poucos ingredientes e cabe perfeitamente no cardápio do café da tarde. Confira!

Pão de queijo de frigideira (Imagem: Ratov Maxim | Shutterstock)

Pão de queijo de frigideira

Ingredientes

1 xícara de chá de polvilho doce

1 ovo

3 colheres de sopa de iogurte natural integral

integral 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 colher de chá de sal

1 colher de sopa de água

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o polvilho doce e o sal e misture bem. Acrescente o ovo, o iogurte e o azeite de oliva. Misture com uma colher até formar uma massa homogênea, levemente cremosa e moldável. Se perceber que a massa está muito seca, adicione a água aos poucos até atingir uma textura macia.

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Incorpore o queijo muçarela ralado e o parmesão ralado, misturando bem para distribuir os ingredientes por toda a massa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo. Não precisa untar. Coloque a massa e espalhe com a colher, formando um disco uniforme, com cerca de um centímetro de espessura.

Alise a massa delicadamente. Depois, tampe a frigideira e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 5 minutos, até a base ficar dourada e firme. Vire com cuidado, utilizando uma espátula, e deixe dourar do outro lado por mais 4 a 5 minutos, mantendo a frigideira tampada. Retire quando estiver bem dourado por fora. Sirva ainda quente, com a casquinha levemente crocante e o interior macio.