5 séries viciantes para maratonar em abril

As plataformas de streaming reúnem um catálogo extenso de séries aclamadas pela crítica e pelo público, com opções para todos os gostos e perfis de espectador (Imagem: SeventyFour | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Não importa a época do ano: uma boa maratona de série é sempre bem-vinda. Para quem está em busca daquela experiência de não conseguir desligar a televisão, as principais plataformas de streaming guardam verdadeiras joias no catálogo do suspense ao drama, passando pela fantasia épica e pela comédia.

A seleção a seguir reúne indicações que conquistaram públicos ao redor do mundo e provaram que qualidade e entretenimento caminham juntos. Independentemente do gênero favorito, há um título capaz de prender a atenção do início ao fim. Confira!

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1. Dark

A série alemã “Dark” mergulha o espectador em uma trama de desaparecimentos e viagens no tempo que atravessa gerações em uma pequena cidade repleta de segredos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Para quem gosta de narrativas densas e cheias de camadas, “Dark” é uma escolha certeira. Criada por Baran bo Odar e Jantje Friese, a produção alemã a primeira série original da Netflix no idioma acompanha quatro famílias da fictícia cidade de Winden, cujas vidas são abaladas após o desaparecimento misterioso de uma criança, revelando uma conspiração de viagem no tempo que se estende por gerações. O elenco é liderado por Louis Hofmann, Andreas Pietschmann e Oliver Masucci. Com três temporadas e aclamação unânime da crítica pela complexidade narrativa, a série foi eleita como uma das maiores produções televisivas do século 21.

Onde assistir: Netflix.

2. Round 6

Em “Round 6”, pessoas endividadas enfrentam brincadeiras infantis transformadas em jogos brutais (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Nenhuma lista de maratona estaria completa sem o maior fenômeno sul-coreano da história do streaming. Criada, escrita e dirigida por Hwang Dong-hyuk, “Round 6” acompanha um grupo de pessoas endividadas que aceitam um misterioso convite para participar de jogos competitivos inspirados em brincadeiras infantis, com prêmio milionário e risco de morte.

Hwang fez história no Emmy ao se tornar o primeiro asiático a vencer o prêmio de Melhor Direção em Série de Drama. Com três temporadas integralmente disponíveis, estreladas por Lee Jung-jae e Lee Byung-hun, a série encerrou sua trajetória em 2025 como a primeira produção a alcançar o primeiro lugar simultaneamente em todos os países onde a Netflix opera.

Onde assistir: Netflix.

3. Game of Thrones

“Game of Thrones” acompanha a disputa pelo Trono de Ferro de Westeros em uma épica produção de fantasia baseada na saga literária de George R. R. Martin (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

Impossível falar em séries viciantes sem mencionar a produção que redefiniu o padrão da televisão de fantasia. Criada por David Benioff e D. B. Weiss para a HBO e baseada na saga literária “As Crônicas de Gelo e Fogo”, de George R. R. Martin, “Game of Thrones” estreou em 2011 e acompanha as disputas pelo Trono de Ferro de Westeros, com famílias nobres travando guerras políticas e militares enquanto uma ameaça sobrenatural avança pelo norte.

O elenco principal reúne Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Sophie Turner e Maisie Williams. Há oito temporadas e 73 episódios disponíveis na HBO Max para quem ainda não se aventurou por Westeros ou para quem quer rever tudo do começo.

Onde assistir: HBO Max.

4. The Last of Us

“The Last of Us” narra a jornada brutal de dois sobreviventes por um mundo devastado por uma pandemia fúngica em uma das adaptações de videogame mais premiadas da televisão (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

Para quem gosta de drama intenso com doses de horror e humanidade, “The Last of Us” é uma aposta segura. Criada por Craig Mazin, roteirista de “Chernobyl”, e Neil Druckmann, criador do game original, a série acompanha Joel, interpretado por Pedro Pascal, na missão de escoltar a adolescente Ellie, vivida por Bella Ramsey, por um Estados Unidos destruído por uma pandemia fúngica que transforma humanos em criaturas canibais.

A trilha sonora é assinada por Gustavo Santaolalla, compositor dos jogos originais. Com duas temporadas disponíveis na HBO Max e uma terceira prevista para 2027, a produção acumula nove Emmys e é considerada por muitos críticos a melhor adaptação de videogame já realizada.

Onde assistir: HBO Max.

5. Fleabag

“Fleabag” acompanha uma jovem londrina irreverente e cheia de contradições em uma comédia dramática aclamada pela crítica (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Compacta, afiada e absolutamente irresistível, “Fleabag” é daquelas séries que se maratona em um único fim de semana e que ficam na memória por muito mais tempo. Criada e escrita por Phoebe Waller-Bridge, que também estrela a produção como protagonista, a série britânica acompanha uma jovem de espírito livre e confusa tentando lidar com os dilemas da vida adulta em Londres, com a particularidade de quebrar constantemente a quarta parede para conversar diretamente com o espectador.

O elenco conta ainda com Andrew Scott, Olivia Colman e Sian Clifford. Com apenas duas temporadas e 12 episódios ao todo, a produção conquistou o Globo de Ouro de Melhor Série e Melhor Atriz, além de seis categorias no Emmy, incluindo Melhor Série de Comédia.

Onde assistir: Prime Video.