Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Esta quinta-feira será um dia para agir com consciência (Imagem: valiantsin suprunovich | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quinta-feira trará uma energia de movimento, decisões e alinhamento entre intuição e ação. Muitas cartas do tarot indicam liderança, iniciativa e mudanças de rota, enquanto outras pedem equilíbrio emocional e conexão interior. Será um dia para agir mas com consciência.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries A Sacerdotisa

O dia do nativo de Áries precisará de silêncio e conexão interior (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” indica intuição elevada. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser dito ou revelado.

Touro O Mago

O nativo de Touro terá o dia favorecido para novos começos (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “O Mago” aponta para um dia de poder e realização. Você terá tudo de que precisa para fazer acontecer. O dia favorecerá novos começos e iniciativas.

Gêmeos Rei de Espadas

O nativo de Gêmeos terá um dia de clareza e posicionamento firme (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” revela um dia de clareza e posicionamento firme. A quinta-feira pedirá decisões racionais e comunicação direta. Será importante cortar o que não faz mais sentido.

Câncer A Estrela

O nativo de Câncer terá um dia de esperança e leveza (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “A Estrela” anuncia esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.

Leão O Imperador

O nativo de Leão terá um dia de liderança e postura firme (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “O Imperador” convoca postura firme e liderança. O dia favorecerá organização, estratégia e decisões conscientes. Será o momento de assumir o controle.

Virgem O Carro

O nativo de Virgem terá movimento, conquista e direção clara (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “O Carro” sinaliza movimento e conquista. O dia apontará para avanço, decisões firmes e direção clara. Vá com foco.

Libra A Força

O dia do nativo de Libra pedirá controle emocional e calma diante dos desafios (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “A Força” pede controle emocional e equilíbrio. O dia exigirá calma para lidar com desafios. A sua força estará na forma como você reagirá.

Escorpião 3 de Paus

O nativo de Escorpião terá abertura de caminhos para expansão e novos horizontes (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” abre caminho para expansão e novos horizontes. O dia favorecerá planejamento e visão de futuro. Algo começará a se abrir para você.

Sagitário 10 de Paus

O nativo de Sagitário deverá se atentar ao risco de sobrecarga (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” alerta para o risco de sobrecarga. O dia poderá trazer responsabilidades excessivas. Será importante avaliar o que realmente precisa ser carregado.

Capricórnio Cavaleiro de Espadas

O nativo de Capricórnio deverá ter cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz um aviso de impulsividade. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.

Aquário A Roda da Fortuna

O nativo de Aquário será chamado para confiar no fluxo da vida (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” anuncia mudanças e viradas de destino. O dia poderá trazer reviravoltas inesperadas. Confie no fluxo da vida.

Peixes Cavaleiro de Paus

O nativo de Peixes terá um dia de iniciativas e mudanças (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” indica energia, impulso e vontade de agir. O dia favorecerá iniciativas e mudanças, mas pedirá atenção à impulsividade.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.