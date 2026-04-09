Vitaminas pós-treino: 4 receitas caseiras ricas em proteínas 

Depois do treino, o corpo precisa de nutrientes que favoreçam a recuperação muscular e a reposição de energia. Investir em opções práticas e ricas em proteínas é essencial para auxiliar na reconstrução dos tecidos e reduzir o cansaço. As vitaminas caseiras surgem como uma alternativa eficiente, combinando ingredientes nutritivos, preparo rápido e excelente digestibilidade ideais para quem busca otimizar os resultados sem abrir mão do sabor.
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A seguir, veja 4 receitas caseiras ricas em proteínas para o pós-treino!
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1. Vitamina proteica de manga com kiwi
Ingredientes
- 1/2 manga descascada e cortada em cubos
- 1 kiwi descascado e fatiado
- 200 ml de leite vegetal
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- Gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o leite vegetal, a manga, o kiwi, o whey protein e a aveia. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione gelo e bata novamente até atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.
2. Vitamina proteica de maçã com morango
Ingredientes
- 1 maçã picada
- 1 xícara de chá de morango
- 200 ml de leite de soja
- 1 colher de chá de mel
- 1 scoop de whey protein sabor morango
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
3. Vitamina proteica de abacate com banana
Ingredientes
- 1/2 abacate picado
- 1 banana picada
- 200 ml de leite de aveia
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 1 colher de chá de mel
- Pedaços de abacate e banana para decorar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o leite de aveia, o abacate, a banana, o whey protein e o mel. Bata até obter uma textura cremosa e uniforme. Decore com os pedaços de banana e abacate e sirva em seguida.
4. Vitamina proteica de mamão com pera
Ingredientes
- 1 xícara de chá de mamão picado
- 1 pera picada
- 200 ml de leite desnatado
- 1 scoop de whey protein de baunilha
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.