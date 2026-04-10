Caldo de mocotó: aprenda receita prática e saudável

Tradicional na culinária brasileira, o caldo de mocotó é conhecido pelo sabor intenso e pela textura consistente, que conquista principalmente nos dias mais frios. Presente em diferentes regiões do país, ele carrega um preparo que atravessa gerações e se mantém como uma opção nutritiva e reconfortante para o dia a dia.

O mocotó é feito a partir do pé do boi, uma parte com alta concentração de colágeno e gelatina natural, responsáveis pela densidade característica do caldo. Durante o cozimento prolongado, esses componentes são liberados, resultando em uma preparação mais cremosa e saborosa.

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Além de aquecer, o prato também se destaca pelo valor nutricional. Por conta dessa composição, pode contribuir para a saúde das articulações, da pele e até para a sensação de saciedade, sendo uma alternativa interessante para quem busca refeições mais completas e sustanciosas.

A seguir, veja como preparar uma versão prática e deliciosa do caldo de mocotó!

Caldo de mocotó (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Caldo de mocotó

Ingredientes

1,2 kg de mocotó bovino limpo

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

8 dentes de alho picados

1 colher de chá de colorau

1 colher de chá de açafrão-da-terra

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de tempero baiano

1 1/2 colher de sopa de sal

Água fervente

Pimenta dedo-de-moça, coentro e cebolinha picados a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente o colorau, o açafrão-da-terra, a páprica defumada, a pimenta-do-reino, o tempero baiano e a pimenta dedo-de-moça, misturando bem para liberar os aromas. Adicione o mocotó à panela, tempere com o sal e misture para envolver bem nos temperos.

Cubra com água fervente, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 50 a 60 minutos após pegar pressão, ou até que o mocotó esteja bem macio. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Se desejar um caldo mais encorpado, deixe cozinhar por mais alguns minutos sem tampa. Finalize com coentro e cebolinha e sirva em seguida.