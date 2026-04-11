Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

O sábado será um dia para equilibrar confiança com sensibilidade (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sábado trará uma energia de expansão, conquistas e ajustes emocionais importantes. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, reconhecimento e novas oportunidades, enquanto outras pedem atenção a inseguranças e conflitos. Será um dia para equilibrar confiança com sensibilidade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Ás de Paus

O dia favorecerá iniciativas, criatividade e coragem para o ariano começar algo importante (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Um novo impulso surgirá, conforme a carta “Ás de Paus”. O dia favorecerá iniciativas, criatividade e coragem para começar algo importante. Aproveite a energia.

Touro 6 de Paus

O dia trará conquistas e valorização pelos esforços do taurino (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” indica que haverá reconhecimento e vitória. O dia favorecerá conquistas e valorização pelos seus esforços. Aproveite o momento de destaque.

Gêmeos A Imperatriz

O dia favorecerá o cuidado do geminiano consigo e a conexão com seu poder pessoal (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que haverá crescimento, autoestima e abundância. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com seu poder pessoal.

Câncer 5 de Ouros

O canceriano precisará ter cuidado com inseguranças ou com a sensação de carência (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Será necessário cuidado com inseguranças ou com a sensação de carência. A carta “5 de Ouros” lembra que o apoio existirá não enfrente tudo sozinho(a).

Leão Rei de Paus

O dia do leonino favorecerá atitude, coragem e posicionamento firme (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” indica que haverá confiança e liderança. O dia favorecerá atitude, coragem e posicionamento firme. Assuma o controle.

Virgem 3 de Paus

O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro do virginiano (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” indica que haverá expansão e novos horizontes. O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro. Algo começará a se abrir para você.

Libra A Lua

O libriano poderá passar por um período de emoções intensas e possíveis dúvidas (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Haverá emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Busque clareza.

Escorpião 6 de Ouros

O dia do escorpiano favorecerá ajuda mútua, generosidade e relações mais justas (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” indica que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá ajuda mútua, generosidade e relações mais justas.

Sagitário 5 de Espadas

O sagitariano deverá evitar conflitos desnecessários (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Evite conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para disputas que poderão gerar desgaste emocional.

Capricórnio Rainha de Ouros

O dia favorecerá a segurança emocional e material do capricorniano (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e autocuidado. O dia favorecerá a segurança emocional e material. Invista em você.

Aquário 9 de Ouros

O aquariano sentirá mais independência e realização (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Haverá independência e realização. A carta “9 de Ouros” indica satisfação pessoal e valorização do que você conquistou.

Peixes 2 de Paus

O dia do pisciano favorecerá a avaliação de caminhos e o pensamento no futuro (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” indica que haverá necessidade de planejamento e decisões. O dia favorecerá a avaliação de caminhos e o pensamento no futuro com mais estratégia.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.