Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Perfeita para reunir a família ou receber amigos, a quiche é uma opção versátil que combina sabor, textura e praticidade. Com preparo simples e possibilidades variadas, ela se adapta a diferentes ocasiões e agrada a todos os paladares. Ideal para um momento mais descontraído, é daquelas escolhas que transformam qualquer refeição em algo especial.
A seguir, veja 3 receitas práticas e deliciosas de quiche para o fim de semana!
1. Quiche de espinafre com tomate-cereja e ricota
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 2 xícaras de chá de espinafre picado
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 xícara de chá de ricota esfarelada
- 3 ovos
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, a farinha de arroz e o sal. Acrescente a manteiga e misture até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada e misture até obter uma massa uniforme. Leve à geladeira por 20 minutos. Abra a massa e forre uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Faça furos na massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos e misture com o creme de leite e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espinafre refogado, a ricota e misture bem. Distribua o recheio sobre a massa pré-assada. Espalhe os tomates-cereja por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.
2. Quiche de brócolis com salmão
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos
- 1 xícara de chá de salmão cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 3 ovos
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de trigo integral e o sal. Acrescente a manteiga e misture até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada e misture até obter uma massa uniforme. Leve à geladeira por 20 minutos. Abra a massa e forre uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Faça furos na massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o brócolis até ficar levemente macio. Adicione o salmão e cozinhe rapidamente até mudar de cor. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos e adicione o creme de leite e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o refogado e o queijo e misture bem. Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida.
3. Quiche de bacon com cebola caramelizada
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de bacon cortado em cubos
- 2 xícaras de chá de cebola cortada em fatias
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 3 ovos
- 200 g de requeijão
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o sal e a manteiga até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada e misture até formar uma massa homogênea. Modele a massa, embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Abra a massa e forre uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Faça furos na massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, leve o bacon ao fogo médio e frite até dourar. Retire o bacon e, na mesma panela, adicione o azeite e refogue a cebola em fogo baixo até caramelizar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos e misture o requeijão e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o bacon, a cebola e o queijo e misture bem. Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida.