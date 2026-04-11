Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

A tal da arrogância aquele comportamento que mistura autoconfiança com um certo nariz empinado. Mas, antes de tudo, vale lembrar: ninguém é só um signo e todo mundo tem luz e sombra. Dito isso, alguns signos têm uma tendência maior a parecer (ou a agir) de forma mais arrogante em determinadas situações. Veja quais!

1. Leão

O leonino nasceu para brilhar, mas, quando está desequilibrado, pode acabar acreditando que merece mais destaque do que os outros (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

O signo de Leão nasceu para brilhar, e isso é lindo. Mas, quando está desequilibrado, pode acabar acreditando que merece mais destaque do que os outros. Aí surge aquela postura de querer ser o centro de tudo, dificuldade em ouvir críticas e a sensação de superioridade. No fundo, muitas vezes é só insegurança disfarçada.

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2. Capricórnio

Em alguns momentos, o capricorniano pode transmitir arrogância por achar que sabe mais do que os outros (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

O nativo do signo de Capricórnio é estratégico, focado e muito responsável. Só que, em alguns momentos, pode transmitir arrogância por achar que sabe mais, ser muito rígido com opiniões e julgar quem não tem o mesmo ritmo ou ambição. É aquela arrogância silenciosa, mas que dá para sentir.

3. Virgem

O virginiano não costuma ser arrogante, mas, em alguns momentos, pode aparentar (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Virgem não costuma se achar melhor, mas pode aparentar. Isso porque ele tem um olhar muito crítico e, quando exagera, pode soar como implicância constante, correções desnecessárias e sensação de que só o jeito dele está certo. A intenção é melhorar, mas o tom pode pegar mal.

4. Áries

O ariano é direto, rápido e cheio de atitude, mas isso pode passar uma imagem de arrogância (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

O nativo do signo de Áries é direto, rápido e cheio de atitude. Só que, nessa pressa toda, pode passar uma imagem de arrogância, não ouvir os outros, agir como se sempre estivesse certo e ter pouca paciência para opiniões diferentes.

5. Aquário

Às vezes, o aquariano pode parecer arrogante por se sentir à frente dos outros (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

O signo de Aquário tem uma mente brilhante e inovadora. Mas, às vezes, pode parecer arrogante por se sentir à frente dos outros, desvalorizar ideias mais tradicionais e se afastar emocionalmente. É aquela vibe: eu penso diferente e melhor.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.