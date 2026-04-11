Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

A tal da arrogância aquele comportamento que mistura autoconfiança com um certo nariz empinado. Mas, antes de tudo, vale lembrar: ninguém é só um signo e todo mundo tem luz e sombra. Dito isso, alguns signos têm uma tendência maior a parecer (ou a agir) de forma mais arrogante em determinadas situações. Veja quais!
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1. Leão
O signo de Leão nasceu para brilhar, e isso é lindo. Mas, quando está desequilibrado, pode acabar acreditando que merece mais destaque do que os outros. Aí surge aquela postura de querer ser o centro de tudo, dificuldade em ouvir críticas e a sensação de superioridade. No fundo, muitas vezes é só insegurança disfarçada.
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2. Capricórnio
O nativo do signo de Capricórnio é estratégico, focado e muito responsável. Só que, em alguns momentos, pode transmitir arrogância por achar que sabe mais, ser muito rígido com opiniões e julgar quem não tem o mesmo ritmo ou ambição. É aquela arrogância silenciosa, mas que dá para sentir.
3. Virgem
Virgem não costuma se achar melhor, mas pode aparentar. Isso porque ele tem um olhar muito crítico e, quando exagera, pode soar como implicância constante, correções desnecessárias e sensação de que só o jeito dele está certo. A intenção é melhorar, mas o tom pode pegar mal.
4. Áries
O nativo do signo de Áries é direto, rápido e cheio de atitude. Só que, nessa pressa toda, pode passar uma imagem de arrogância, não ouvir os outros, agir como se sempre estivesse certo e ter pouca paciência para opiniões diferentes.
5. Aquário
O signo de Aquário tem uma mente brilhante e inovadora. Mas, às vezes, pode parecer arrogante por se sentir à frente dos outros, desvalorizar ideias mais tradicionais e se afastar emocionalmente. É aquela vibe: eu penso diferente e melhor.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.