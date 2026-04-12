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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

O domingo será um dia que favorecerá quem agir com consciência e propósito (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O domingo será um dia que favorecerá quem agir com consciência e propósito (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O domingo trará uma energia de renovação, clareza e novas oportunidades. Muitas cartas da tarot indicam recomeços, decisões importantes e conexões significativas, enquanto outras pedem atenção a conflitos e impulsos. O dia favorecerá quem agir com consciência e propósito.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Julgamento

Ilustração do signo Áries, com a figura de um carneiro curvado com chifres, desenhado em azul sobre fundo azul-claro
O dia do ariano favorecerá decisões importantes (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Será um dia de despertar e virada, conforme a carta “O Julgamento”. O domingo favorecerá decisões importantes e a consciência sobre caminhos que precisam ser transformados.

Touro Pajem de Copas

Ilustração do signo Touro, representado por um touro robusto com chifres curvados e corpo em tons de azul sobre fundo claro.
Um convite ou mensagem poderá trazer leveza ao taurino (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” indica que haverá sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um convite ou uma mensagem poderá trazer leveza ao seu dia.

Gêmeos A Estrela

Ilustração do signo Gêmeos, com duas figuras humanas azuis sentadas de costas uma para a outra, sobre fundo azul-claro
O dia trará leveza, fé e confiança no futuro ao geminiano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “A Estrela” indica que haverá esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.

Câncer Ás de Espadas

Ilustração do signo Câncer, com um caranguejo azul de pinças levantadas, sobre fundo azul-claro
O dia do canceriano favorecerá decisões importantes e conversas diretas (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” indica que haverá clareza e verdade. O dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões.

Leão Ás de Ouros

Ilustração do signo Leão, com um leão azul, sobre fundo azul-claro
O dia do leonino favorecerá o crescimento financeiro (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” mostra que surgirá uma nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos.

Virgem A Temperança

Ilustração do signo Virgem, com uma mulher azul ajoelhada segurando uma flor, sobre fundo azul-claro
O virginiano precisará ter paciência e moderação neste dia (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Haverá equilíbrio e harmonia, pois a carta “A Temperança” pede paciência e moderação. Tudo tenderá a se ajustar.

Libra 2 de Paus

Ilustração do signo Libra, com uma balança azul em equilíbrio, sobre fundo azul-claro.
O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos ao libriano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” indica que haverá planejamento e visão de futuro. O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos.

Escorpião O Louco

Ilustração do signo Escorpião, com um escorpião azul sobre fundo azul-claro
O escorpiano sentirá mais coragem para se jogar em algo novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Um novo ciclo começará, trazendo liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar em algo novo. Confie no seu instinto.

Sagitário Rei de Espadas

Ilustração do signo Sagitário, com um arqueiro azul posicionada para disparar uma flecha, sobre fundo azul-claro
O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta ao sagitariano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” indica que haverá clareza e posicionamento firme. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta.

Capricórnio 9 de Ouros

Ilustração do signo Capricórnio, com uma criatura azul de corpo de cabra e cauda de peixe, sobre fundo azul-claro
O dia favorecerá a satisfação pessoal do capricorniano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” indica que haverá independência e realização. O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que você conquistou.

Aquário 2 de Copas

Ilustração do signo Aquário, com uma figura em azul despejando água de um jarro, sobre fundo azul-claro
O dia favorecerá as parcerias do aquariano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” indica que haverá conexões importantes. O dia favorecerá parcerias, reconciliações e momentos de afeto.

Peixes 5 de Paus

Ilustração do signo Peixes, com dois peixes em azul nadando em sentidos opostos, sobre fundo azul-claro
O pisciano precisará ter cuidado com disputas desnecessárias (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 12/04/2026 07:01
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