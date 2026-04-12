Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

A semana pedirá equilíbrio entre razão e emoção, além de maturidade para enfrentar imprevistos sem impulsividade (Imagem: banu sevim | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo as cartas do tarot, será uma semana de desafios moderados, transformações internas e oportunidades de crescimento para todos os signos. Haverá uma tendência de lidar com testes de paciência, decisões importantes e mudanças inesperadas, mas também surgirão momentos de leveza, conexão emocional e renovação da esperança. O ciclo pedirá equilíbrio entre razão e emoção, além de maturidade para enfrentar imprevistos sem impulsividade.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries 5 de Paus

Para o ariano, será uma semana movimentada, cheia de pequenas disputas e desafios (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Conforme a carta 5 de Paus, será uma semana movimentada, cheia de pequenas disputas e desafios. Nada será grave, mas testará sua paciência. Em vez de sair confrontando todo mundo, escolha suas batalhas. Nem tudo merece sua energia.

Touro O Imperador

Para o taurino, esta semana pedirá firmeza nas decisões (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Conforme a carta O Imperador, será preciso postura, controle e liderança. Esta semana pedirá firmeza nas decisões. Será sobre assumir o comando da sua vida e parar de esperar que os outros façam por você. Estrutura será poder.

Gêmeos 3 de Copas

Para o geminiano, será uma semana perfeita para socializar (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Haverá alegria, encontros e boas companhias, revela a carta 3 de Copas. Será uma semana perfeita para socializar, rir e se conectar com quem te faz bem. Poderá haver comemoração, convite ou reencontro agradável. Aproveite, pois você funciona melhor quando está leve.

Câncer 4 de Copas

O canceriano deverá ter cuidado para não ignorar oportunidades que estarão bem à sua frente (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

A carta 4 de Copas alerta que um certo desânimo poderá surgir, trazendo aquela sensação de que nada está bom. No entanto, será importante ter cuidado para não ignorar oportunidades que estarão bem à sua frente. Nem tudo virá da forma como você idealizou.

Leão A Força

Nesta semana, o leonino vencerá na calma, e não no impulso (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Você precisará exercer controle emocional, autocuidado e reconhecer seu poder interno, alerta a carta A Força. Esta semana não será sobre gritar mais alto, mas sobre dominar suas emoções. Você vencerá na calma, e não no impulso.

Virgem 7 de Ouros

Nesta semana, o virginiano deverá ter mais paciência (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Será necessário ter paciência, mostra a carta 7 de Ouros. Você já plantou, e será o momento de esperar e confiar. Evite ficar cavando a terra para ver se a semente cresceu. Os resultados virão, apenas não no seu tempo ansioso.

Libra A Estrela

Para o libriano, será uma semana de se reconectar com algo mais leve dentro de si (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Haverá esperança renovada, leveza e cura, revela a carta A Estrela. Será uma semana de se reconectar com algo mais leve dentro de você. Após um período mais pesado, o universo te dará um respiro. Aproveite essa paz.

Escorpião Rei de Espadas

Para o escorpiano, cortes poderão ser necessários, mas serão libertadores (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Será um período de clareza, estratégia e decisões mais racionais, ressalta a carta Rei de Espadas. Você precisará usar mais a cabeça do que o coração. Cortes poderão ser necessários, mas serão libertadores. Será um momento de agir sem drama, apenas com verdade.

Sagitário 9 de Paus

A semana do sagitariano pedirá mais resistência (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Você poderá se sentir cansado(a), mas ainda permanecerá de pé. A semana pedirá resistência, conforme a carta 9 de Paus. Você passou por muita coisa, portanto não será hora de desistir. Falta pouco, aguente mais um pouco.

Capricórnio Ás de Ouros

Novas oportunidades financeiras ou materiais surgirão ao capricorniano (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Novas oportunidades financeiras ou materiais surgirão, revela a carta Ás de Ouros. Poderá ser um começo promissor. Será importante ficar atento(a), pois essa chance poderá parecer pequena, mas terá grande potencial de crescimento.

Aquário A Torre

Mudanças inesperadas poderão acontecer para o aquariano (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão acontecer, alerta a carta A Torre. Algo poderá sair do controle, mas será libertador. Às vezes, o que desmorona é exatamente o que estava te prendendo. Confie, mesmo diante do caos.

Peixes Pajem de Copas

O pisciano deverá deixar fluir, sem criar expectativas excessivas (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Haverá sensibilidade, novidades emocionais e possíveis mensagens, mostra a carta Pajem de Copas. Poderá surgir alguém interessante ou uma nova fase mais leve no amor. Será importante deixar fluir, sem criar expectativas excessivas.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.