Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda

Declaração de ganhos relacionados a imóveis é uma das dúvidas mais comuns entre os contribuintes (Imagem: Blossom Stock Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Chegou o período de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, e uma das dúvidas mais comuns entre os contribuintes diz respeito à forma correta de declarar ganhos relacionados a imóveis, especialmente no caso de aluguéis e venda de bens. De acordo com a contadora e coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Unic Beira Rio, Maila Karling, erros nesse processo podem levar à malha fina e gerar custos adicionais.

É fundamental compreender as diferenças entre os tipos de rendimentos. Os valores recebidos com aluguel de pessoa física são considerados rendimentos tributáveis e devem ser informados mensalmente por meio do Carnê-Leão, com recolhimento do imposto, quando aplicável. Quando o aluguel é administrado por imobiliária, os valores devem ser declarados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informe fornecido, podendo haver retenção de imposto na fonte, explica.

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Venda de imóveis e ganho de capital

No caso da venda de imóveis, a atenção deve ser redobrada. O contribuinte precisa apurar o ganho de capital, que é a diferença entre o valor de compra e o de venda, por meio do programa GCAP (Programa de Ganhos de Capital), sendo posteriormente importado para a declaração anual.

O imposto, quando devido, deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte à venda. Existem situações de isenção, como quando o valor da venda é reinvestido na compra de outro imóvel residencial no prazo de até 180 dias, mas isso precisa ser informado corretamente para evitar inconsistências, destaca Maila Karling.

Informações como data de aquisição, valor pago e eventuais benfeitorias no imóvel devem estar devidamente registradas na declaração (Imagem: mojo cp | Shutterstock)

Atualização dos dados do imóvel na declaração

Outro ponto importante é a atualização dos dados do imóvel na declaração. Informações como data de aquisição, valor pago e eventuais benfeitorias devem estar devidamente registradas. Reformas que agreguem valor ao imóvel podem ser incluídas para atualização do custo de aquisição, desde que haja comprovação. Isso pode reduzir o imposto sobre o ganho de capital no futuro, acrescenta a especialista.

Prepare a documentação

A recomendação é manter todos os documentos organizados, como contratos de aluguel, comprovantes de pagamento, escrituras e notas fiscais de reformas. Esses registros são essenciais tanto para o correto preenchimento da declaração quanto para eventual comprovação junto à Receita Federal. Declarar corretamente os rendimentos com imóveis é uma forma de evitar problemas fiscais e garantir que o contribuinte não pague mais imposto do que o necessário, conclui a contadora.

Por Camila Souza Crepaldi



