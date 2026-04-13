InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A energia do dia trará reflexões, escolhas e momentos que exigirão equilíbrio emocional dos nativos (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A energia do dia trará reflexões, escolhas e momentos que exigirão equilíbrio emocional dos nativos (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira trará uma energia de decisões importantes, equilíbrio emocional e busca por segurança. Muitas cartas do tarot indicam a necessidade de refletir antes de agir, enquanto outras apontam harmonia, estabilidade e conexões profundas. O dia pedirá calma, consciência e alinhamento com o que realmente faz sentido.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo de Áries em amarelo em um fundo azul
O ariano deverá manter o foco para avançar com consistência (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Ouros indica persistência e foco. Será um dia de progresso constante, mesmo que lento. Será importante manter-se firme nos seus objetivos.

Touro 2 de Espadas

Ilustração do signo de Touro em amarelo em um fundo azul
O taurino precisará encarar as decisões que vinha adiando (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Haverá dificuldade em decidir. A carta 2 de Espadas indica a necessidade de encarar uma situação que você pode estar evitando. Não será dia de adiar escolhas importantes.

Gêmeos Rainha de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos em amarelo em um fundo azul
O geminiano deverá confiar mais na sensibilidade e na intuição (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Será um dia de sensibilidade e intuição, conforme a carta Rainha de Copas. A segunda-feira favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

Câncer A Sacerdotisa

Ilustração do signo de Câncer em amarelo em um fundo azul
O canceriano buscará silêncio para ouvir a própria intuição (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A intuição estará em alta. A carta A Sacerdotisa pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Leão Os Enamorados

Ilustração do signo de Leão em amarelo em um fundo azul
O leonino fará escolhas importantes no campo afetivo (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Será um dia de decisões importantes no campo afetivo. A carta Os Enamorados pede escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.

Virgem Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Virgem em amarelo em um fundo azul
O virginiano terá que controlar impulsos antes de agir (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Espadas pede ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e com a comunicação impulsiva.

Libra 2 de Ouros

Ilustração do signo de Libra em amarelo em um fundo azul
O libriano irá equilibrar diferentes áreas da vida com habilidade (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Haverá equilíbrio entre diferentes áreas da vida. Segundo a carta 2 de Ouros, o dia poderá exigir organização e jogo de cintura.

Escorpião Rei de Ouros

Ilustração do signo de Escorpião em amarelo em um fundo azul
O escorpiano construirá bases mais sólidas e seguras (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Será um dia de estabilidade e segurança material. Conforme a carta Rei de Ouros, a segunda-feira favorecerá decisões práticas e a construção de algo sólido.

Sagitário 10 de Copas

Ilustração do signo de Sagitário em amarelo em um fundo azul
O sagitariano viverá momentos de harmonia e conexão emocional (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A carta 10 de Copas indica harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá as relações, a família e momentos de plenitude.

Capricórnio 4 de Copas

Ilustração do signo de Capricórnio em amarelo em um fundo azul
O capricorniano deverá prestar mais atenção às oportunidades ao redor (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Haverá insatisfação ou desinteresse. A carta 4 de Copas pede atenção para não ignorar oportunidades importantes.

Aquário O Eremita

Ilustração do signo de Aquário em amarelo em um fundo azul
O aquariano buscará recolhimento e reflexão interior (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A carta O Eremita indica um momento de introspecção. O dia pedirá silêncio, reflexão e conexão com seu interior.

Peixes O Papa (Hierofante)

Ilustração do signo de Peixes em amarelo em um fundo azul
O pisciano encontrará direção em aprendizados e conselhos importantes (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Haverá busca por orientação e segurança, segundo a carta O Papa”. O dia favorecerá o aprendizado, a espiritualidade e conselhos importantes.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 13/04/2026 08:09
    SIGA
    x