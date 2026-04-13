Histórias que nascem das páginas dos livros costumam ganhar ainda mais força quando chegam às telas, trazendo tramas bem construídas, personagens profundos e conflitos que evoluem de forma envolvente. Com enredos que exploram diferentes gêneros do drama ao suspense, passando pela fantasia e pelo romance , essas produções se destacam pela capacidade de prender a atenção desde os primeiros minutos.

A seguir, confira 5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim!

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1. Outlander (2014)

Em Outlander, Claire é transportada para o passado e precisa sobreviver em meio a conflitos históricos enquanto vive um romance transformador (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Television e Starz)

Baseada na saga literária iniciada por A Viajante do Tempo, de Diana Gabaldon, a história acompanha a enfermeira Claire Randall, interpretada por Caitriona Balfe, que, de maneira inexplicável, é transportada para o século XVIII. Longe de tudo o que conhece, ela passa a viver em meio a conflitos políticos e tradições de outra época, precisando se adaptar rapidamente para sobreviver.

Ao longo da jornada, Claire cruza o caminho de Jamie Fraser, vivido por Sam Heughan, com quem desenvolve uma relação intensa que transforma seu destino. Dividida entre duas vidas incluindo seu casamento com Jonathan Randall, interpretado por Tobias Menzies , ela enfrenta escolhas difíceis enquanto tenta conciliar razão e sentimento. Entre perigos constantes e cenários históricos marcantes, a série se desenrola com romance, aventura e reviravoltas que mantêm o envolvimento do início ao fim.

Onde assistir: Disney+ e Netflix.

2. The Handmaids Tale (2017)

Em The Handmaids Tale, uma mulher luta para preservar sua identidade em um regime opressor que controla o destino feminino (Imagem: Reprodução digital | MGM)

Inspirada na obra O Conto da Aia, de Margaret Atwood, a narrativa apresenta uma realidade autoritária que substitui a antiga ordem social por um sistema rígido e religioso. Nesse contexto, mulheres capazes de gerar filhos passam a ser controladas pelo Estado e destinadas a cumprir funções impostas pela elite dominante. Em meio a regras severas e vigilância constante, surge a luta silenciosa por autonomia e sobrevivência.

Ao acompanhar essa jornada, a protagonista enfrenta perdas, alianças improváveis e escolhas difíceis, enquanto tenta preservar sua identidade em um ambiente que busca anulá-la por completo. A cada passo, pequenos gestos de resistência ganham força, revelando que, mesmo sob repressão extrema, ainda é possível encontrar brechas para desafiar o sistema e manter viva a esperança de liberdade.

Onde assistir: Disney+, Prime Video e Globoplay.

3. Por Trás de Seus Olhos (2021)

Em Por Trás de Seus Olhos, Louise se envolve em um triângulo cheio de segredos que leva a descobertas perturbadoras (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Inspirada no livro Por Trás de Seus Olhos, de Sarah Pinborough, a história acompanha Louise (Simona Brown), uma mãe solo que inicia um envolvimento com o chefe e, inesperadamente, desenvolve uma proximidade com a esposa dele. O que começa como uma relação incomum logo se transforma em uma dinâmica inquietante, marcada por comportamentos estranhos e situações difíceis de explicar.

Ao longo de poucos episódios, a trama aprofunda esse vínculo conturbado, revelando camadas ocultas entre os três personagens e construindo um clima constante de tensão. Conforme novas pistas surgem, segredos vêm à tona e conduzem a acontecimentos imprevisíveis, levando a um desfecho impactante que desafia as expectativas do público.

Onde assistir: Netflix.

4. Good Omens (2019)

Em Good Omens, um anjo e um demônio se unem para impedir o fim do mundo e preservar a vida na Terra (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)

Adaptada do livro Good Omens: Belas Maldições, de Neil Gaiman e Terry Pratchett, a narrativa acompanha um anjo que vive na Inglaterra e administra um antiquário de livros raros, e um demônio que circula pela mesma região desde tempos antigos. Apesar de estarem em lados opostos, os dois criaram um forte vínculo com o mundo humano e não veem com bons olhos a ideia de um confronto definitivo entre forças celestiais e infernais.

Diante da iminência do fim dos tempos, a dupla decide agir para impedir o Armagedom, iniciando uma busca pelo jovem que pode desencadear esse evento um garoto que leva uma vida comum em uma pequena cidade. No percurso, cruzam com figuras excêntricas, como uma estudiosa do oculto que possui um livro capaz de prever o futuro com exatidão, além de personagens improváveis que tornam a missão ainda mais caótica. Entre desencontros, pressa e situações inesperadas, a corrida contra o tempo ganha contornos cada vez mais urgentes.

Onde assistir: Prime Video.

5. Daisy Jones & The Six (2023)

Em Daisy Jones & The Six, uma banda enfrenta o peso da fama enquanto relações intensas ameaçam seu sucesso (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)

Inspirada no romance homônimo de Taylor Jenkins Reid, a história retrata a trajetória de um grupo musical fictício que alcança o estrelato mundial. Ao longo do caminho, convivem com pressões da fama, relações conturbadas e decisões que impactam suas vidas pessoais e profissionais, compondo um panorama intenso sobre sucesso e seus efeitos.

A série se desenvolve a partir de diferentes pontos de vista, revelando bastidores marcados por disputas criativas, paixões intensas e conflitos de ego. Entre gravações, turnês e momentos decisivos, os integrantes precisam lidar com escolhas que colocam em risco tanto a carreira quanto os vínculos construídos, enquanto a ascensão meteórica do grupo cobra um preço cada vez mais alto.

Onde assistir: Prime Video.