Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026

A terça-feira trará uma energia de movimento, escolhas emocionais e novos caminhos se abrindo. Algumas cartas do tarot indicam avanço e oportunidades, enquanto outras pedem cautela, introspecção e desapego. O dia misturará ação com sensibilidade e pedirá consciência nas decisões.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries O Carro
Movimento e conquista estarão presentes, conforme a carta “O Carro”. O dia favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos importantes. Você deverá assumir o controle do seu caminho.
Touro A Imperatriz
A carta “A Imperatriz” indica crescimento, autoestima e abundância. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com o seu poder pessoal.
Gêmeos 2 de Paus
A carta “2 de Paus” indica planejamento e visão de futuro. O dia favorecerá escolhas estratégicas e a avaliação de novos caminhos.
Câncer A Sacerdotisa
A intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.
Leão 7 de Espadas
A carta “7 de Espadas” pede atenção a situações pouco claras. O dia pedirá estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser exposto.
Virgem Rainha de Copas
Sensibilidade e acolhimento estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Copas”. O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.
Libra 8 de Copas
A carta “8 de Copas” indica desapego necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.
Escorpião Pajem de Paus
A carta “Pajem de Paus” aponta para novidades e entusiasmo. Uma nova ideia ou oportunidade poderá trazer energia diferente para o seu dia.
Sagitário Cavaleiro de Espadas
A carta “Cavaleiro de Espadas” indica ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e com a comunicação impulsiva.
Capricórnio A Temperança
A carta “A Temperança” pede equilíbrio e paciência. O dia favorecerá ajustes e harmonia. Será importante evitar excessos.
Aquário Cavaleiro de Paus
Energia e movimento estarão em alta, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia favorecerá iniciativas, mas pedirá atenção à impulsividade.
Peixes Ás de Ouros
A carta “Ás de Ouros” aponta para nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.