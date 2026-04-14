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Almoço saudável: 5 receitas para fortalecer a imunidade no outono

Aprenda a preparar pratos equilibrados e cheios de nutrientes que ajudam a manter o organismo protegido e com mais energia

Carne refogada com abóbora (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Carne refogada com abóbora (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No outono, as temperaturas começam a cair e o corpo exige mais atenção para se manter protegido. Nesse período, investir em uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e com ingredientes que fortalecem o sistema imunológico, pode fazer toda a diferença no bem-estar e na prevenção de doenças. Nesse contexto, legumes, verduras, proteínas magras e especiarias com ação antioxidante e anti-inflamatória ganham destaque, pois ajudam a fortalecer as defesas naturais do organismo.

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A seguir, confira 5 receitas para fortalecer a imunidade no outono!

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1. Carne refogada com abóbora

Ingredientes

  • 400 g de patinho cortado em cubos
  • 1/2 abóbora cortada em cubos
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 3/4 de xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a ficar transparente. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione a carne e sele bem todos os lados, mexendo ocasionalmente, até que fique dourada por fora.

Em seguida, adicione a batata e a abóbora, misturando para envolver os ingredientes nos temperos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente a água. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que os legumes estejam macios.

Quando os legumes estiverem quase prontos, adicione o milho-verde e misture delicadamente. Deixe cozinhar por mais 3 a 5 minutos. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

2. Frango ao molho de laranja com batata-doce

Ingredientes

  • 2 filés de peito de frango
  • Suco de 1 laranja
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 batata-doce cortada em rodelas
  • 2 dentes de alho picados
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a batata-doce e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno médio preaquecido para assar até ficar dourada e macia. Reserve. Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar dos dois lados e ficar bem cozido por dentro. Retire e reserve.

Na mesma panela, adicione o suco de laranja e o mel, mexendo até formar um molho levemente encorpado. Volte o frango à frigideira e envolva-o no molho, deixando cozinhar por mais alguns minutos para absorver bem o sabor. Sirva a batata-doce assada com o frango ao molho.

3. Salmão assado com brócolis

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • 1 brócolis em floretes
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão, espalhando bem os temperos. Em seguida, disponha os filés em uma assadeira untada com azeite. Ao redor, distribua os floretes de brócolis e regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até que o salmão esteja macio e levemente dourado e o brócolis cozido, porém ainda firme. Sirva em seguida.

Uma fotografia de cima para baixo de um omelete em uma frigideira de ferro fundido, que repousa sobre uma tábua de madeira redonda. O omelete está coberta com cogumelos fatiados grelhados e folhas de espinafre frescas misturadas na mistura de ovos dourada. O cabo da frigideira aponta para a direita e está envolvido por um pano de cozinha de linho marrom-escuro amassado. O fundo é uma mesa de madeira de tábuas escuras com veios visíveis. A iluminação é natural e difusa.
Omelete com cogumelo e espinafre (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)

4. Omelete com cogumelo e espinafre

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1 dente de alho picado
  • 1 pitada de cúrcuma em pó
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até liberar aroma. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar dourado e macio. Adicione o espinafre e mexa até murchar. Em seguida, despeje os ovos batidos sobre os ingredientes e cozinhe em fogo baixo, com a frigideira tampada, até que a omelete esteja firme e levemente dourada na parte inferior. Sirva em seguida.

5. Ensopado de frango com legumes e cúrcuma

Ingredientes

  • 300 g de peito de frango cortado em cubos
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 1 batata cortada em cubos
  • 1/2 abobrinha cortada em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 700 ml de caldo de legumes
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione o frango e sele bem, mexendo ocasionalmente, até dourar por fora. Em seguida, adicione a cenoura e a batata, misturando para incorporar os sabores. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma, mexendo bem para distribuir os temperos.

Acrescente o caldo de legumes, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando. Quando os legumes estiverem quase macios, adicione a abobrinha. Cozinhe por mais 5 minutos, apenas para que ela fique macia sem desmanchar. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 14/04/2026 13:07
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