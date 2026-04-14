Vitamina pré-treino: 3 receitas caseiras ricas em proteínas

As vitaminas são excelentes aliadas no pré-treino, especialmente para quem busca praticidade sem abrir mão da nutrição adequada. Fáceis e rápidas de preparar, elas combinam ingredientes que fornecem proteínas, carboidratos e gorduras boas, ajudando a garantir energia e disposição antes da atividade física. Além disso, por serem versáteis, podem ser adaptadas conforme as necessidades de cada pessoa.

Abaixo, confira receitas de vitaminas ricas em proteínas para o pré-treino!

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1. Vitamina proteica de banana com mirtilo

Ingredientes

1 banana cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de mirtilo

1 scoop de proteína em pó sabor baunilha

sabor baunilha 200 ml de leite gelado

1 colher de sopa de iogurte natural

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana, o mirtilo, o leite e a proteína em pó. Bata por alguns segundos até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente o iogurte e o gelo e bata novamente até ficar bem cremoso. Sirva em seguida.

2. Vitamina proteica de manga e leite de coco

Ingredientes

1 xícara de chá de manga madura picada

200 ml de leite de coco gelado

1 scoop de proteína de ervilha

de ervilha 1 colher de sopa de linhaça

1 colher de chá de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga, o leite de coco e a proteína de ervilha. Bata até formar uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a linhaça, o gelo e o mel e bata novamente até ficar bem cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de maçã-verde com espinafre (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

3. Vitamina proteica de maçã-verde com espinafre

Ingredientes

1 maçã-verde sem sementes e picada

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 scoop de proteína em pó sabor baunilha

sabor baunilha 200 ml de leite de aveia gelado

1 colher de sopa de sementes de chia

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a maçã-verde, o espinafre, o leite e a proteína em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a chia e o gelo e bata novamente até ficar bem cremosa. Sirva em seguida.