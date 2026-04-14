Santa Teresinha: como fazer a Novena das Rosas para alcançar uma graça

Santa Teresinha, conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, foi uma jovem carmelita francesa do século XIX que se tornou uma das santas mais populares da Igreja Católica por sua espiritualidade simples, baseada na confiança, no amor e na entrega a Deus, caminho que ela chamou de pequena via.

A Novena das Rosas é uma devoção associada à santa, realizada durante nove dias consecutivos de oração, na qual os fiéis pedem sua intercessão para alcançar uma graça especial. A tradição popular diz que, ao final da novena, a pessoa pode receber uma rosa de forma simbólica ou concreta como sinal de que o pedido foi ouvido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Abaixo, veja como fazer a Novena das Rosas para alcançar uma graça!

1º dia: Santa Teresinha, doutora e amante da Igreja

Neste dia, rezemos pelos que exercem o ministério sacerdotal, pela santificação do Clero e pelas intenções do coração do Santo Padre.

Oração

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço (faça o pedido), se for conforme a Vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma (ou da pessoa por quem está rezando).

Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida.

Rezar 24 vezes, por cada ano de Santa Teresinha na terra:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim (ou o nome da pessoa por quem está intercedendo).

Rezar 1 Ave-Maria e 1 Pai-Nosso.

2º dia: Santa Teresinha, padroeira das missões

Neste dia, rezemos pelos missionários espalhados no mundo inteiro e suas necessidades espirituais e materiais.

Oração

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço (faça o pedido), se for conforme a Vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma (ou da pessoa por quem está rezando).

Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida.

Rezar 24 vezes, por cada ano de Santa Teresinha na terra:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim (ou o nome da pessoa por quem está intercedendo).

Rezar 1 Ave-Maria e 1 Pai-Nosso.

3º dia: Santa Teresinha, que teve uma vida de sacrifícios pelas almas

Neste dia, rezemos pelos cristãos que são perseguidos e martirizados por sua fidelidade e amor a Cristo.

Oração

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço (faça o pedido), se for conforme a Vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma (ou da pessoa por quem está rezando).

Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida.

Rezar 24 vezes, por cada ano de Santa Teresinha na terra:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim (ou o nome da pessoa por quem está intercedendo).

Rezar 1 Ave-Maria e 1 Pai-Nosso.

No quarto dia da Novena das Rosa, reza-se pelas famílias (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4º dia: Santa Teresinha, que viveu em uma família santa

Neste dia, rezemos pela união e santificação das famílias.

Oração

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço (faça o pedido), se for conforme a Vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma (ou da pessoa por quem está rezando).

Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida.

Rezar 24 vezes, por cada ano de Santa Teresinha na terra:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim (ou o nome da pessoa por quem está intercedendo).

Rezar 1 Ave-Maria e 1 Pai-Nosso.

5º dia: Santa Teresinha, padroeira dos jovens

Neste dia, rezemos pelos jovens do Projeto Juventude para Jesus e pela juventude do mundo inteiro.

Oração

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço (faça o pedido), se for conforme a Vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma (ou da pessoa por quem está rezando).

Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida.

Rezar 24 vezes, por cada ano de Santa Teresinha na terra:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim (ou o nome da pessoa por quem está intercedendo).

Rezar 1 Ave-Maria e 1 Pai-Nosso.

6º dia: Santa Teresinha, que foi curada pelo sorriso de Maria

Neste dia, rezemos pelos que sofrem de depressão, pelos que vivem oprimidos e sem sentido de vida.

Oração

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço (faça o pedido), se for conforme a Vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma (ou da pessoa por quem está rezando).

Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida.

Rezar 24 vezes, por cada ano de Santa Teresinha na terra:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim (ou o nome da pessoa por quem está intercedendo).

Rezar 1 Ave-Maria e 1 Pai-Nosso.

No sétimo dia da Novena das Rosas, reza-se para que todos tenham um coração inflamado de amor a Cristo (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

7º dia: Santa Teresinha, apaixonada por Jesus

Neste dia, rezemos para que todos tenham um coração inflamado de amor a Cristo.

Oração

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço (faça o pedido), se for conforme a Vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma (ou da pessoa por quem está rezando).

Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida.

Rezar 24 vezes, por cada ano de Santa Teresinha na terra:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim (ou o nome da pessoa por quem está intercedendo).

Rezar 1 Ave-Maria e 1 Pai-Nosso.

8º dia: Santa Teresinha, próxima dos prisioneiros

Neste dia, rezemos por todos os encarcerados e pelos que se encontram presos em si, pelo pecado.

Oração

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço (faça o pedido), se for conforme a Vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma (ou da pessoa por quem está rezando).

Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida.

Rezar 24 vezes, por cada ano de Santa Teresinha na terra:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim (ou o nome da pessoa por quem está intercedendo).

Rezar 1 Ave-Maria e 1 Pai-Nosso.

9º dia: Santa Teresinha, solidária aos incrédulos

Neste último dia da Novena de Santa Teresinha, rezemos pelos que não creem, não esperam e não confiam em Deus.

Oração

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo: eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço (faça o pedido), se for conforme a Vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma (ou da pessoa por quem está rezando).

Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida.

Rezar 24 vezes, por cada ano de Santa Teresinha na terra:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim (ou o nome da pessoa por quem está intercedendo).

Rezar 1 Ave-Maria e 1 Pai-Nosso.