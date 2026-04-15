6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar

Trazer plantas para dentro de casa vai muito além da estética. Elas têm o poder de transformar a energia do ambiente, criando uma atmosfera mais leve, acolhedora e equilibrada. Seja para atrair prosperidade, proteção ou tranquilidade, algumas espécies são conhecidas por seu simbolismo energético e podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. Se você sente que a sua casa precisa de um respiro energético, vale apostar nessas plantas poderosas!
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1. Espada-de-São-Jorge: proteção e limpeza energética
Uma das plantas mais populares quando o assunto é proteção, a espada-de-São-Jorge é conhecida por afastar energias negativas e criar uma espécie de escudo espiritual no ambiente.
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Dica: coloque-a perto da porta de entrada da casa para potencializar seu efeito protetor.
2. Jiboia: prosperidade e crescimento
Com suas folhas verdes e vibrantes, a jiboia simboliza crescimento, abundância e expansão. É perfeita para quem quer movimentar a energia financeira e trazer mais fluidez para a vida. Deixe-a em locais altos ou prateleiras, permitindo que seus galhos cresçam livremente.
3. Lírio-da-paz: harmonia e tranquilidade
Delicado e elegante, o lírio-da-paz ajuda a equilibrar emoções e promover paz interior. Ele também é ótimo para purificar o ar, tornando o ambiente mais leve.
Dica: ideal para quartos e salas, especialmente se você busca mais serenidade emocional.
4. Alecrim: energia vital e clareza mental
Muito usado em rituais energéticos, o alecrim é conhecido por elevar a vibração do ambiente, afastar o cansaço e estimular a mente. É perfeito para cozinhas ou locais de trabalho, ajudando na concentração e na disposição.
5. Árvore-da-felicidade: equilíbrio e boas vibrações
Associada à alegria e à harmonia familiar, essa planta é muito indicada para fortalecer vínculos e trazer leveza para o lar. Dizem que o ideal é ter as versões macho e fêmea juntas para equilibrar as energias.
6. Comigo-ninguém-pode: proteção intensa
Assim como a espada-de-São-Jorge, essa planta é conhecida por sua força protetora, ajudando a bloquear a inveja e energias densas. Mantenha em áreas externas ou bem ventiladas e atenção com pets e crianças, pois é tóxica.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.