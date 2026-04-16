Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

A quinta-feira trará uma energia de decisões, encerramentos e novos direcionamentos. Algumas cartas do tarot mostram que haverá dúvidas e ilusões que precisarão ser esclarecidas, enquanto outras apontam felicidade, superação e expansão. Será um dia de escolhas e de entender o que realmente vale a pena levar adiante.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries O Hierofante
Haverá busca por orientação e segurança. Com a carta O Hierofante, o dia será favorável para seguir caminhos mais estruturados ou ouvir conselhos importantes antes de agir.
Touro Os Enamorados
A carta Os Enamorados indica decisões importantes no campo afetivo. O dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.
Gêmeos A Lua
Será um dia de emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta A Lua pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Será importante buscar clareza.
Câncer 7 de Copas
Muitas opções poderão gerar confusão. Segundo a carta 7 de Copas, o dia pedirá foco para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.
Leão 2 de Paus
Haverá planejamento e visão de futuro. Conforme a carta 2 de Paus, será um dia favorável para decisões estratégicas e novos caminhos.
Virgem 10 de Espadas
A carta 10 de Espadas indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Libra 7 de Ouros
Haverá paciência e avaliação. Segundo a carta 7 de Ouros, o dia pedirá análise dos resultados antes de agir. Nem tudo crescerá no tempo desejado.
Escorpião 6 de Espadas
Será um dia de transição e superação. A carta 6 de Espadas indica que você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.
Sagitário 10 de Copas
A carta 10 de Copas mostra harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá as relações, a família e os momentos de plenitude.
Capricórnio 5 de Paus
Pequenos conflitos poderão surgir. A carta 5 de Paus pede cuidado com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.
Aquário 3 de Paus
A carta 3 de Paus indica expansão e novos horizontes. Será um dia favorável para planejamento e abertura de caminhos.
Peixes Rei de Paus
Haverá confiança e liderança. Segundo a carta Rei de Paus, o dia será favorável para atitude, coragem e posicionamento firme. Será o momento de assumir o protagonismo.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.