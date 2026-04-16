Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Será um dia para entender o que realmente vale a pena levar adiante (Imagem: Anna Markina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quinta-feira trará uma energia de decisões, encerramentos e novos direcionamentos. Algumas cartas do tarot mostram que haverá dúvidas e ilusões que precisarão ser esclarecidas, enquanto outras apontam felicidade, superação e expansão. Será um dia de escolhas e de entender o que realmente vale a pena levar adiante.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Hierofante

O ariano estará em busca de orientação antes de tomar decisões importantes (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Haverá busca por orientação e segurança. Com a carta O Hierofante, o dia será favorável para seguir caminhos mais estruturados ou ouvir conselhos importantes antes de agir.

Touro Os Enamorados

O taurino tomará decisões importantes no campo afetivo (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta Os Enamorados indica decisões importantes no campo afetivo. O dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.

Gêmeos A Lua

O geminiano passará por emoções intensas (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Será um dia de emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta A Lua pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Será importante buscar clareza.

Câncer 7 de Copas

O canceriano deverá manter o foco para não se perder em ilusões (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Muitas opções poderão gerar confusão. Segundo a carta 7 de Copas, o dia pedirá foco para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.

Leão 2 de Paus

O leonino terá um dia favorável para decisões (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Haverá planejamento e visão de futuro. Conforme a carta 2 de Paus, será um dia favorável para decisões estratégicas e novos caminhos.

Virgem 10 de Espadas

O virginiano passará por um encerramento de ciclo (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Libra 7 de Ouros

O libriano deverá avaliar resultados com paciência antes de agir (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Haverá paciência e avaliação. Segundo a carta 7 de Ouros, o dia pedirá análise dos resultados antes de agir. Nem tudo crescerá no tempo desejado.

Escorpião 6 de Espadas

O escorpiano terá um dia de transição e superação (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Será um dia de transição e superação. A carta 6 de Espadas indica que você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.

Sagitário 10 de Copas

O sagitariano viverá momentos de harmonia e felicidade emocional (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta 10 de Copas mostra harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá as relações, a família e os momentos de plenitude.

Capricórnio 5 de Paus

O capricorniano precisará evitar disputas desnecessárias (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Pequenos conflitos poderão surgir. A carta 5 de Paus pede cuidado com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.

Aquário 3 de Paus

O aquariano poderá expandir horizontes e abrir novos caminhos (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta 3 de Paus indica expansão e novos horizontes. Será um dia favorável para planejamento e abertura de caminhos.

Peixes Rei de Paus

O pisciano deverá agir com confiança e coragem (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Haverá confiança e liderança. Segundo a carta Rei de Paus, o dia será favorável para atitude, coragem e posicionamento firme. Será o momento de assumir o protagonismo.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.