Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

O cesky terrier é uma raça que chama atenção por sua origem planejada e relativamente recente dentro do universo canino. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele foi desenvolvido na antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, a partir do cruzamento entre o sealyham terrier e o scottish terrier. O objetivo era criar um terrier de caça eficiente, com pernas curtas, corpo leve e temperamento mais fácil de lidar, especialmente para caça em terrenos fechados, como tocas de raposas e texugos.

Com o passar dos anos, o cesky terrier deixou de ser utilizado apenas para caça e passou a ganhar espaço como cão de companhia, mantendo até hoje traços de sua origem, mas com comportamento mais equilibrado e adaptável à vida doméstica.

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Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raça cesky terrier!

1. Aparência física

O cesky terrier apresenta uma aparência bastante particular entre os terriers. Conforme o padrão da CBKC, trata-se de um cão de pequeno porte, com corpo alongado, musculoso e de formato retangular, além de membros curtos que facilitavam sua atuação em caçadas subterrâneas. A altura ideal gira em torno de 29 cm para machos e 27 cm para fêmeas, com peso entre 6 e 10 quilos.

A pelagem é um dos pontos mais marcantes da raça. Segundo a CBKC, o pelo é longo, fino, levemente ondulado e com brilho sedoso. Existe um padrão específico de tosa, que mantém pelos mais longos na cabeça formando sobrancelhas e barba e na parte inferior do corpo, enquanto outras áreas são aparadas.

As cores aceitas incluem o cinza-azulado e o marrom-café claro, sendo que os filhotes podem nascer com tonalidades mais escuras. As orelhas são de tamanho médio e caídas, enquanto os olhos apresentam expressão amigável, reforçando o aspecto dócil da raça.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento do cesky terrier é considerado um dos seus maiores diferenciais. De acordo com a CBKC, a raça é equilibrada, mansa, alegre e muito agradável como companhia. Diferentemente de outros terriers, que costumam ser mais agitados e independentes, esse tende a ser mais calmo e gentil.

Outro ponto importante é que, conforme descrito no padrão oficial, o cão pode ser um pouco reservado com estranhos, embora não seja agressivo. Essa característica faz com que seja atento ao ambiente, mas sem perder o comportamento dócil com a família. Inclusive, é uma raça que cria vínculos fortes com o tutor, demonstrando lealdade e disposição para participar das atividades do dia a dia.

O cesky terrier precisa de equilíbrio entre alimentação e exercícios para manter sua condição física (Imagem: Sevostyanova Tatyana | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Para garantir o bem-estar do cesky terrier, é fundamental manter uma rotina de cuidados adequada. Como o peso ideal da raça varia entre 6 e 10 quilos, é importante manter uma alimentação equilibrada para evitar sobrepeso.

A dieta deve ser compatível com o porte, idade e nível de atividade do animal, sempre com orientação de um médico-veterinário. Como é um cachorro ativo, mas não excessivamente agitado, o equilíbrio entre alimentação e exercícios é importante para manter sua condição física.

A pelagem longa exige atenção especial. Escovações frequentes ajudam a evitar nós e manter o pelo saudável. Além disso, a tosa deve seguir o padrão da raça, respeitando as áreas onde o pelo é mantido mais longo, conforme orienta a CBKC. Consultas regulares ao veterinário, vacinação em dia e cuidados com higiene também fazem parte da rotina para garantir uma vida longa e saudável ao animal.

4. Educação e socialização

O cesky terrier é considerado um cão de fácil treinamento. De acordo com a CBKC, a raça foi desenvolvida justamente com o objetivo de ser mais simples de educar em comparação a outros terriers. Isso significa que responde bem a comandos e aprende com rapidez, principalmente quando o treinamento é iniciado ainda na fase de filhote. Métodos baseados em reforço positivo tendem a trazer bons resultados.

A socialização também é um ponto importante. Como pode ser naturalmente mais reservado com desconhecidos, o contato gradual com diferentes ambientes, sons, pessoas e outros animais ajuda a desenvolver um comportamento mais confiante.