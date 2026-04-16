Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 

Leve, equilibrada e prática, a salada com proteína é uma ótima escolha para quem busca uma refeição noturna que sacie sem pesar. Ao combinar folhas, legumes e fontes proteicas, é possível montar pratos completos, que contribuem para a recuperação do corpo, ajudam na manutenção da massa muscular e ainda favorecem uma digestão mais tranquila. Além disso, essa opção se adapta facilmente a diferentes preferências alimentares, permitindo variações criativas e cheias de sabor.

A seguir, confira 3 receitas de saladas saudáveis e proteicas para o jantar!

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1. Salada com frango e cogumelo

Ingredientes

2 peitos de frango sem pele

2 xícaras de chá de alface

1/2 pepino cortado em rodelas

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

paris fatiado Suco de 1/2 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e grelhe o frango até ficar dourado e bem cozido. Retire e corte em fatias. Na mesma frigideira, coloque o cogumelo e cozinhe até ficar macio. Reserve. Em uma tigela, coloque as folhas de alface. Adicione o pepino, o tomate-cereja e o cogumelo. Acrescente o frango por cima. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Salada de quinoa com legumes (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

2. Salada de quinoa com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 tomate cortado em cubos

1 xícara de chá de couve crespa picada

1/2 pepino cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo médio até ferver. Abaixe o fogo e cozinhe até a água secar e os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, solte a quinoa com um garfo e deixe esfriar. Em uma tigela, coloque o tomate, o pepino, a cebola-roxa, a couve, a salsinha e a cebolinha. Adicione a quinoa já fria e misture bem. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture novamente até incorporar todos os ingredientes. Sirva em seguida.

3. Salada de atum com ovo

Ingredientes

170 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 2 xícaras de chá de alface

2 ovos cozidos, descascados e cortados em pedaços

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 pepino cortado em rodelas

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as folhas de alface. Adicione o tomate-cereja, o pepino e a cenoura. Acrescente o atum, soltando em pedaços. Distribua os ovos por cima. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.