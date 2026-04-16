InícioRevista do Correio
Culinária

Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 

Veja como tornar a sua refeição mais saborosa com opções criativas e fáceis de preparar

Salada com frango e cogumelo (Imagem: doug m | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Salada com frango e cogumelo (Imagem: doug m | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Leve, equilibrada e prática, a salada com proteína é uma ótima escolha para quem busca uma refeição noturna que sacie sem pesar. Ao combinar folhas, legumes e fontes proteicas, é possível montar pratos completos, que contribuem para a recuperação do corpo, ajudam na manutenção da massa muscular e ainda favorecem uma digestão mais tranquila. Além disso, essa opção se adapta facilmente a diferentes preferências alimentares, permitindo variações criativas e cheias de sabor. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira 3 receitas de saladas saudáveis e proteicas para o jantar! 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

1. Salada com frango e cogumelo

Ingredientes

  • 2 peitos de frango sem pele
  • 2 xícaras de chá de alface 
  • 1/2 pepino cortado em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e grelhe o frango até ficar dourado e bem cozido. Retire e corte em fatias. Na mesma frigideira, coloque o cogumelo e cozinhe até ficar macio. Reserve. Em uma tigela, coloque as folhas de alface. Adicione o pepino, o tomate-cereja e o cogumelo. Acrescente o frango por cima. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Salada de quinoa com legumes servida em tigela branca com listra marrom em cima de mesa de madeira
Salada de quinoa com legumes (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

2. Salada de quinoa com legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de couve crespa picada
  • 1/2 pepino cortado em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 1/4 de xícara de chá de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo médio até ferver. Abaixe o fogo e cozinhe até a água secar e os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, solte a quinoa com um garfo e deixe esfriar. Em uma tigela, coloque o tomate, o pepino, a cebola-roxa, a couve, a salsinha e a cebolinha. Adicione a quinoa já fria e misture bem. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture novamente até incorporar todos os ingredientes. Sirva em seguida. 

3. Salada de atum com ovo

Ingredientes

  • 170 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 2 xícaras de chá de alface
  • 2 ovos cozidos, descascados e cortados em pedaços
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/2 pepino cortado em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as folhas de alface. Adicione o tomate-cereja, o pepino e a cenoura. Acrescente o atum, soltando em pedaços. Distribua os ovos por cima. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 16/04/2026 19:01
    SIGA
    x