Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026

A sexta-feira trará uma energia de equilíbrio, reflexão e ajustes emocionais importantes. Algumas cartas do tarot indicam necessidade de pausa e reorganização interna, enquanto outras apontam clareza, encontros e novas possibilidades. O dia pedirá calma para agir com mais consciência.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries A Temperança
Equilíbrio e paciência serão necessários. Segundo a carta “A Temperança”, o dia pedirá calma para lidar com situações que exigirão ajustes. Evite excessos e confie no tempo das coisas.
Touro 4 de Espadas
O dia pedirá pausa e descanso. A carta “4 de Espadas” recomenda recuperar a energia antes de tomar decisões importantes.
Gêmeos Cavaleiro de Ouros
Persistência e disciplina serão importantes. Conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”, o progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme no que você está construindo.
Câncer Rei de Copas
Haverá mais equilíbrio emocional. A carta “Rei de Copas” mostra que o dia favorecerá maturidade, sensibilidade e controle diante de situações delicadas.
Leão 10 de Paus
Cuidado com a sobrecarga. Segundo a carta “10 de Paus”, você pode estar acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.
Virgem 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existem oportunidades à sua frente.
Libra Ás de Espadas
Clareza e verdade estarão em evidência. De acordo com a carta “Ás de Espadas”, o dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões.
Escorpião 4 de Paus
Clima de celebração e estabilidade estará em alta. A carta “4 de Paus” mostra que o dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional.
Sagitário Cavaleiro de Copas
O dia será de romantismo e sensibilidade. Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, a sexta-feira favorecerá conexões emocionais, convites e momentos especiais.
Capricórnio 4 de Copas
Insatisfação ou desinteresse poderão surgir. De acordo com a carta”4 de Copas”, você deverá ter atenção para não ignorar oportunidades importantes.
Aquário 6 de Copas
Reencontros e nostalgia poderão marcar o dia. A carta “6 de Copas” indica que o passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.
Peixes Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo ganharão espaço. Conforme a carta “Pajem de Paus”, uma ideia ou oportunidade poderá trazer energia nova para o seu dia.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.