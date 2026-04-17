Veja quais signos mais venceram o BBB e quem sai na frente em 2026

E se o destino do Big Brother Brasil já começasse a ser traçado antes mesmo da estreia? Com a astrologia, essa ideia não é tão irreal. Um olhar sobre o histórico do reality show mostra que Sagitário e Peixes costumam brilhar quando o assunto é levar o prêmio e, em 2026, essa tendência deve continuar.

Mas engana-se quem pensa que se trata de sorte, pois, segundo a taróloga Artemis, do Astrocentro, esses signos reúnem aspectos que conquistam facilmente o telespectador. Esses signos têm características que batem certinho com o que o público ama ver no jogo, explica.

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Histórico de Sagitário e Peixes no jogo

Até o momento, Sagitário e Peixes já garantiram quatro vitórias cada um. No time dos sagitarianos, temos nomes icônicos como Max Porto (BBB 9), Maria Melilo (BBB 11), Fael Cordeiro (BBB 12) e Juliette Freire (BBB 21). No time dos piscianos, temos Cida dos Santos (BBB 4), Jean Wyllys (BBB 5), Gleici Damasceno (BBB 18) e Arthur Aguiar (BBB 22).

Ana Paula Renault e Milena reforçam a fama de Sagitário e Peixes no jogo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Destaques dos signos em 2026

Em 2026, o brilho de Sagitário aparece com Ana Paula Renault, que conquistou o público e reforçou a fama do signo. Sagitário é regido por Júpiter, o planeta da expansão. Ele tem um magnetismo natural e uma vibe otimista que gruda na tela, diz Artemis. Para a especialista, a verdade e a intensidade dos sagitarianos são o segredo para criar aquela conexão imediata com quem assiste.

Mas Peixes também está no jogo. Nesta edição, a Milena mostrou a força do signo ao chegar na reta final após sobreviver a vários paredões, misturando estratégia e muita emoção. Regido por Netuno, Peixes joga com a intuição. O pisciano lê o ambiente e capta o que ninguém diz, pontua a taróloga. Essa entrega emocional, sem medo de mostrar os sentimentos, costuma ser o “pulo do gato” para conquistar a torcida aqui fora.

No fim das contas, o BBB mostra que carisma e autenticidade valem ouro e parece que alguns signos já nascem com o kit completo para o entretenimento.

Por Ana Carolina Batista