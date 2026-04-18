Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

O sábado trará uma energia de encerramentos, ajustes e novos caminhos se abrindo. Algumas cartas do tarot indicam desafios emocionais e necessidade de equilíbrio, enquanto outras apontam felicidade, superação e recomeços importantes. O dia pedirá consciência para lidar com o que termina e coragem para seguir em frente.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries 10 de Espadas
Haverá encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e poderá trazer desconforto, mas a carta “10 de Espadas” indica libertação e recomeço. O pior já passou.
Touro Cavaleiro de Paus
A carta “Cavaleiro de Paus” indica que haverá energia e impulso. O dia favorecerá ação, mudanças e iniciativas, mas pedirá cuidado com atitudes precipitadas.
Gêmeos 7 de Ouros
Será um dia de paciência e avaliação, conforme a carta “7 de Ouros”. O sábado pedirá análise dos resultados antes de agir. Nem tudo crescerá no tempo que você deseja.
Câncer A Força
Será necessário controle emocional e resiliência, conforme a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reagir.
Leão 2 de Ouros
A carta “2 de Ouros” mostra que será preciso equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir organização e jogo de cintura para lidar com várias demandas.
Virgem 6 de Espadas
A carta “6 de Espadas” indica que haverá transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar em direção a algo mais leve.
Libra O Louco
Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade, conforme a carta “O Louco”. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir caminhos diferentes.
Escorpião 10 de Copas
A carta “10 de Copas” indica que haverá harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude.
Sagitário 9 de Espadas
Será preciso cuidado com a ansiedade e pensamentos excessivos. A carta “9 de Espadas” alerta que preocupações poderão estar maiores na mente do que na realidade.
Capricórnio Rainha de Ouros
A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e foco no autocuidado. O dia favorecerá a segurança emocional e material. Você deverá investir em si.
Aquário 5 de Paus
Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cautela com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.
Peixes 2 de Espadas
Haverá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você pode estar evitando.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.