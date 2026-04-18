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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O sábado exigirá dos nativos consciência para lidar com o que termina e coragem para seguir em frente (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O sábado exigirá dos nativos consciência para lidar com o que termina e coragem para seguir em frente (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sábado trará uma energia de encerramentos, ajustes e novos caminhos se abrindo. Algumas cartas do tarot indicam desafios emocionais e necessidade de equilíbrio, enquanto outras apontam felicidade, superação e recomeços importantes. O dia pedirá consciência para lidar com o que termina e coragem para seguir em frente.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

Ilustração do signo de áries em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O dia trará libertação e recomeço ao ariano (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Haverá encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e poderá trazer desconforto, mas a carta “10 de Espadas” indica libertação e recomeço. O pior já passou.

Touro Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de touro em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O dia favorecerá ação, mudanças e iniciativas ao taurino (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” indica que haverá energia e impulso. O dia favorecerá ação, mudanças e iniciativas, mas pedirá cuidado com atitudes precipitadas.

Gêmeos 7 de Ouros

Ilustração do signo de gêmeos em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O geminiano precisará de paciência e avaliação antes de agir (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Será um dia de paciência e avaliação, conforme a carta “7 de Ouros”. O sábado pedirá análise dos resultados antes de agir. Nem tudo crescerá no tempo que você deseja.

Câncer A Força

Ilustração do signo de câncer em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O canceriano precisará de controle emocional e resiliência (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Será necessário controle emocional e resiliência, conforme a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reagir.

Leão 2 de Ouros

Ilustração do signo de leão em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O dia poderá exigir organização e jogo de cintura do leonino (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra que será preciso equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir organização e jogo de cintura para lidar com várias demandas.

Virgem 6 de Espadas

Ilustração do signo de virgem em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O virginiano poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar em direção a algo mais leve (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica que haverá transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar em direção a algo mais leve.

Libra O Louco

Ilustração do signo de libra em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O dia favorecerá os recomeços e a coragem do libriano para seguir caminhos diferentes (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade, conforme a carta “O Louco”. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir caminhos diferentes.

Escorpião 10 de Copas

Ilustração do signo de escorpião em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O dia do escorpiano favorecerá relações, família e momentos de plenitude (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” indica que haverá harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude.

Sagitário 9 de Espadas

Ilustração do signo de Sagitário em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O sagitariano precisará ter cuidado com o excesso de pensamentos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Será preciso cuidado com a ansiedade e pensamentos excessivos. A carta “9 de Espadas” alerta que preocupações poderão estar maiores na mente do que na realidade.

Capricórnio Rainha de Ouros

Ilustração do signo de capricórnio em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O dia favorecerá a segurança emocional e material do capricorniano (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e foco no autocuidado. O dia favorecerá a segurança emocional e material. Você deverá investir em si.

Aquário 5 de Paus

Ilustração do signo de aquário em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O aquariano precisará ter cautela com disputas desnecessárias e excesso de competitividade (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cautela com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.

Peixes 2 de Espadas

Ilustração do signo de peixes em um quadrado bege, com detalhes marrons ao redor, sobre um fundo marrom
O pisciano precisará encarar uma situação que está evitando (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Haverá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você pode estar evitando.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 18/04/2026 07:09
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