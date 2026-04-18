Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

O mau hálito, também conhecido como halitose, é um problema que não afeta apenas os humanos cães e gatos também podem apresentar esse sinal com certa frequência. Em muitos casos, o odor desagradável passa despercebido no início, mas tende a se intensificar com o tempo, chamando a atenção do tutor.

Estar atento a esse sintoma é importante, pois ele pode indicar desde questões simples, como acúmulo de sujeira nos dentes, até problemas de saúde mais sérios. Identificar a causa e buscar orientação adequada ajuda a preservar o bem-estar e a qualidade de vida do animal.

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Abaixo, confira as principais causas do mau hálito em cães e gatos!

1. Acúmulo de tártaro

O acúmulo de tártaro é uma das causas mais comuns do mau hálito em cães e gatos. Ele se forma a partir da placa bacteriana que endurece nos dentes, criando um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. O principal sintoma é o odor forte vindo da boca, além de dentes amarelados ou escurecidos. Se não tratado, pode evoluir para doenças mais graves, como infecções gengivais. Para evitar, é importante fazer a escovação regular e procurar um médico-veterinário para limpezas profissionais periódicas.

2. Doenças periodontais

As doenças periodontais afetam as estruturas que sustentam os dentes, como gengivas e ossos. Elas costumam surgir a partir do tártaro não tratado e causam mau hálito intenso, sangramento gengival e dor ao mastigar. O perigo está na progressão da infecção, que pode levar à perda dentária e até afetar outros órgãos. O tratamento envolve limpeza profunda, medicamentos e acompanhamento veterinário. A prevenção inclui higiene oral adequada e visitas regulares ao especialista.

3. Alimentação inadequada

A alimentação também influencia diretamente o odor. Dietas de baixa qualidade ou restos de comida podem favorecer o acúmulo de resíduos e bactérias na boca. Além do mau cheiro, o animal pode apresentar fezes alteradas e menor disposição. A longo prazo, a má alimentação compromete a saúde geral. Por isso, é importante oferecer ração de boa qualidade ou dieta equilibrada orientada por um profissional, além de evitar alimentos impróprios para pets.

4. Corpos estranhos na boca

Objetos presos entre os dentes, como pedaços de ossos, madeira ou brinquedos, podem causar mau hálito. Isso acontece porque o material retido favorece a proliferação de bactérias e pode gerar inflamação local. O animal pode demonstrar desconforto, dificuldade para mastigar ou salivação excessiva. O ideal é verificar regularmente a boca do pet e procurar ajuda veterinária ao notar algo incomum.

Se o mau hálito vier acompanhado de outros sintomas, o ideal é buscar uma avaliação veterinária (Imagem: VesnaArt | Shutterstock)

5. Problemas digestivos

Distúrbios no sistema digestivo podem refletir no hálito do animal. Quando há dificuldade na digestão ou alterações intestinais, gases e odores podem retornar pela boca. Sintomas como vômitos, diarreia e perda de apetite costumam acompanhar o problema. Se não tratado, pode evoluir para quadros mais graves. É importante observar mudanças no comportamento alimentar e buscar avaliação veterinária para diagnóstico e tratamento adequado.

6. Doenças renais

Doenças nos rins podem causar um hálito com odor semelhante ao de amônia. Isso ocorre devido ao acúmulo de toxinas no organismo, que deveriam ser eliminadas pelos rins. Outros sinais incluem aumento da sede, perda de peso e apatia. Trata-se de uma condição séria que exige acompanhamento contínuo. Ao perceber esses sintomas, deve-se procurar atendimento veterinário o quanto antes para exames e início do tratamento.

7. Diabetes

O diabetes em cães e gatos pode provocar um hálito com cheiro adocicado ou semelhante a frutas fermentadas. Esse odor é causado pelo aumento de substâncias chamadas cetonas no organismo. Além disso, o animal pode apresentar sede excessiva, aumento da urina e perda de peso. Se não controlado, o diabetes pode trazer complicações graves. O tratamento inclui mudanças na alimentação e uso de medicamentos, sempre com orientação profissional.