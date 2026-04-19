Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Será uma semana de decisões importantes para os nativos (Imagem: Carlos Amarillo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo as cartas do tarot, a semana será marcada por movimentos importantes que envolverão iniciativa, conexões afetivas, desafios nos relacionamentos e momentos de pausa necessários. Haverá tendência a lidar com decisões que exigirão mais consciência, especialmente diante de conflitos, dúvidas e impulsos, ao mesmo tempo em que surgirão oportunidades de crescimento no trabalho, fortalecimento de vínculos e maior equilíbrio emocional.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries Rei de Paus

O ariano assumirá o controle das situações, mas precisará equilibrar firmeza e sensibilidade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Será uma semana de liderança e atitude. A carta Rei de Paus mostra que você entrará com presença forte, sabendo o que quer. Será um ótimo momento para tomar iniciativa e conduzir situações. Apenas tenha cuidado para não se tornar autoritário(a).

Touro 2 de Copas

O taurino viverá conexões sinceras e fortalecerá vínculos importantes (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Conexões importantes surgirão ao longo dos dias. A carta 2 de Copas indica romance, parceria ou reconciliação. Será uma semana favorável para vínculos verdadeiros, trocas equilibradas e aproximações sinceras.

Gêmeos 5 de Espadas

O geminiano deverá evitar conflitos e priorizar a própria paz (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Evitar os jogos de ego será essencial. A carta 5 de Espadas aponta para possíveis conflitos ou discussões desnecessárias. Em alguns momentos, ganhar pode significar perder a paz. Escolha sair por cima, sem passar por cima do outro.

Câncer A Imperatriz

O canceriano deverá se conectar com o cuidado e o fortalecimento emocional (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta A Imperatriz indica que uma fase fértil, criativa e acolhedora se aproxima. Você poderá sentir mais conexão com o prazer, a beleza e o cuidado. Será um bom momento para nutrir projetos, relações e a si.

Leão 8 de Ouros

Para o leonino, será uma semana de dedicação, aprendizado e evolução (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segundo a carta 8 de Ouros, o foco estará no trabalho e no aprimoramento. Será uma semana de dedicação, aprendizado e evolução. Poderá não parecer glamouroso, mas será o que construirá resultados sólidos.

Virgem Cavaleiro de Paus

O virginiano estará em busca de mudanças, mas precisará conter os impulsos (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Impulso e movimento marcarão os próximos dias. A carta Cavaleiro de Paus indica vontade de mudar algo rapidamente ou agir sem pensar muito. A energia será positiva para sair da estagnação, mas exigirá cuidado com a impulsividade.

Libra 10 de Copas

O libriano aproveitará momentos de harmonia e felicidade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta 10 de Copas indica que a harmonia emocional estará presente. Será uma semana leve, com sensação de felicidade, conexão e bem-estar. Poderá envolver a família, o amor ou momentos que aquecerão o coração.

Escorpião 4 de Espadas

O escorpiano deverá respeitar o próprio tempo e priorizar o descanso (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segundo a carta 4 de Espadas, uma pausa será necessária nesta semana. Seu corpo e mente pedirão descanso. Será importante evitar sobrecarga e respeitar seu tempo, pois nem tudo se resolverá na ação.

Sagitário 7 de Copas

O sagitariano deverá buscar escolhas mais conscientes diante de diversas possibilidades (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Muitas opções surgirão, mas com pouca clareza. A carta 7 de Copas indica dúvidas ou ilusões. Nem tudo que parecer incrível será real, por isso você deverá escolher com consciência.

Capricórnio Rei de Ouros

O capricorniano terá uma semana favorável para decisões financeiras (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segurança, dinheiro e estabilidade estarão em destaque. A carta Rei de Ouros mostra que você entrará em uma energia de controle e prosperidade. Será uma semana favorável para decisões financeiras e construção sólida.

Aquário Pajem de Espadas

O aquariano estará mais atento, mas deverá controlar a mente agitada (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A curiosidade e a observação estarão em alta. A carta Pajem de Espadas indica descobertas, investigações e maior atenção ao redor. Será importante cuidar da ansiedade mental.

Peixes 6 de Copas

O pisciano revisitará memórias, mas deverá seguir em frente com leveza (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta 6 de Copas indica nostalgia e passado. Pessoas ou lembranças poderão reaparecer. Será uma semana favorável para reconexões, mas sem se prender ao que já foi.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.