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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Será uma semana de decisões importantes para os nativos (Imagem: Carlos Amarillo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será uma semana de decisões importantes para os nativos (Imagem: Carlos Amarillo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo as cartas do tarot, a semana será marcada por movimentos importantes que envolverão iniciativa, conexões afetivas, desafios nos relacionamentos e momentos de pausa necessários. Haverá tendência a lidar com decisões que exigirão mais consciência, especialmente diante de conflitos, dúvidas e impulsos, ao mesmo tempo em que surgirão oportunidades de crescimento no trabalho, fortalecimento de vínculos e maior equilíbrio emocional.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries Rei de Paus

Símbolo do signo de áries em amarelo com estrelas em fundo preto
O ariano assumirá o controle das situações, mas precisará equilibrar firmeza e sensibilidade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Será uma semana de liderança e atitude. A carta Rei de Paus mostra que você entrará com presença forte, sabendo o que quer. Será um ótimo momento para tomar iniciativa e conduzir situações. Apenas tenha cuidado para não se tornar autoritário(a).

Touro 2 de Copas

Ilustração do signo de touro em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O taurino viverá conexões sinceras e fortalecerá vínculos importantes (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Conexões importantes surgirão ao longo dos dias. A carta 2 de Copas indica romance, parceria ou reconciliação. Será uma semana favorável para vínculos verdadeiros, trocas equilibradas e aproximações sinceras.

Gêmeos 5 de Espadas

Ilustração do signo de gêmeos em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O geminiano deverá evitar conflitos e priorizar a própria paz (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Evitar os jogos de ego será essencial. A carta 5 de Espadas aponta para possíveis conflitos ou discussões desnecessárias. Em alguns momentos, ganhar pode significar perder a paz. Escolha sair por cima, sem passar por cima do outro.

Câncer A Imperatriz

Ilustração do signo de câncer em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O canceriano deverá se conectar com o cuidado e o fortalecimento emocional (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta A Imperatriz indica que uma fase fértil, criativa e acolhedora se aproxima. Você poderá sentir mais conexão com o prazer, a beleza e o cuidado. Será um bom momento para nutrir projetos, relações e a si.

Leão 8 de Ouros

Ilustração do signo de Leão em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Para o leonino, será uma semana de dedicação, aprendizado e evolução (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segundo a carta 8 de Ouros, o foco estará no trabalho e no aprimoramento. Será uma semana de dedicação, aprendizado e evolução. Poderá não parecer glamouroso, mas será o que construirá resultados sólidos.

Virgem Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de virgem em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O virginiano estará em busca de mudanças, mas precisará conter os impulsos (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Impulso e movimento marcarão os próximos dias. A carta Cavaleiro de Paus indica vontade de mudar algo rapidamente ou agir sem pensar muito. A energia será positiva para sair da estagnação, mas exigirá cuidado com a impulsividade.

Libra 10 de Copas

Ilustração do signo de libra em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O libriano aproveitará momentos de harmonia e felicidade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta 10 de Copas indica que a harmonia emocional estará presente. Será uma semana leve, com sensação de felicidade, conexão e bem-estar. Poderá envolver a família, o amor ou momentos que aquecerão o coração.

Escorpião 4 de Espadas

Ilustração do signo de escorpião em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O escorpiano deverá respeitar o próprio tempo e priorizar o descanso (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segundo a carta 4 de Espadas, uma pausa será necessária nesta semana. Seu corpo e mente pedirão descanso. Será importante evitar sobrecarga e respeitar seu tempo, pois nem tudo se resolverá na ação.

Sagitário 7 de Copas

Ilustração do signo de sagitário em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O sagitariano deverá buscar escolhas mais conscientes diante de diversas possibilidades (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Muitas opções surgirão, mas com pouca clareza. A carta 7 de Copas indica dúvidas ou ilusões. Nem tudo que parecer incrível será real, por isso você deverá escolher com consciência.

Capricórnio Rei de Ouros

Ilustração do signo de capricórnio em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O capricorniano terá uma semana favorável para decisões financeiras (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segurança, dinheiro e estabilidade estarão em destaque. A carta Rei de Ouros mostra que você entrará em uma energia de controle e prosperidade. Será uma semana favorável para decisões financeiras e construção sólida.

Aquário Pajem de Espadas

Ilustração do signo de aquário em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O aquariano estará mais atento, mas deverá controlar a mente agitada (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A curiosidade e a observação estarão em alta. A carta Pajem de Espadas indica descobertas, investigações e maior atenção ao redor. Será importante cuidar da ansiedade mental.

Peixes 6 de Copas

Ilustração do signo de peixes em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O pisciano revisitará memórias, mas deverá seguir em frente com leveza (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta 6 de Copas indica nostalgia e passado. Pessoas ou lembranças poderão reaparecer. Será uma semana favorável para reconexões, mas sem se prender ao que já foi.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 19/04/2026 08:08
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