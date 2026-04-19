3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Há momentos na vida em que tudo parece travado. Caminhos que não fluem, oportunidades que não aparecem e uma sensação de estagnação que insiste em permanecer. Nem sempre isso é apenas externo muitas vezes, envolve também o seu campo energético. A boa notícia é que existem práticas simples que ajudam a movimentar essa energia e abrir novos caminhos.

A seguir, confira 3 simpatias poderosas para destravar a vida de forma leve e acessível!

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1. Simpatia da canela para abrir caminhos

A canela é um ingrediente conhecido por ativar prosperidade, movimento e novas oportunidades. No primeiro dia do mês, vá até a porta da sua casa com um pouco de canela em pó na mão. Antes de soprar, mentalize aquilo que você deseja destravar: vida financeira, amor, trabalho ou novos começos.

Em seguida, sopre a canela da porta para dentro, dizendo: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar.” Esse ritual simboliza a abertura dos seus caminhos e a entrada de novas energias no seu lar e na sua vida.

O banho de ervas afasta energias pesadas (Imagem: Nataliia K | Shutterstock)

2. Banho de ervas para limpeza energética

Muitas vezes, o que trava a vida não é a falta de oportunidades, mas o acúmulo de energia pesada.

Materiais

Arruda

Alecrim

Manjericão

Água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio, desligue o fogo e adicione as ervas. Deixe a mistura amornar. Após o seu banho habitual, jogue o preparo do pescoço para baixo. Durante o processo, mentalize a limpeza das energias densas e a abertura de novos caminhos. Esse banho atua na limpeza do campo energético, trazendo leveza e permitindo que novas oportunidades encontrem espaço.

3. Simpatia do copo com água e sal

Simples e muito eficaz, essa simpatia ajuda a absorver energias negativas do ambiente.

Materiais

1 copo com água

1 colher de sopa de sal grosso

Como fazer

Coloque o copo com a água e o sal grosso atrás da porta do seu quarto ou em um local discreto. Deixe por sete dias e, ao final desse período, descarte a água. A combinação de água e sal ajuda a neutralizar energias densas, facilitando o fluxo energético ao seu redor.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.



